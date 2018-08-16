三星QLED电视Q6F评测：一款定位中高端的性价比产品

这两年，电视行业的OLED和量子点显示技术杀的火热。然而对普通消费者而言，动辄两万块的电视价格是阻挡这两项技术下沉的主要原因。

今年上半年，三星照旧更新了自己的电视系列产品线。不过值得注意的是，本次的更新中，新推出了Q6系列电视。从硬件配置上看，三星Q6F保留了量子点显示技术、动态区域背光等以往旗舰产品上的技术，那么这款新品和传统液晶电视又有什么区别呢？今天我们就来一起体验下。

外观

外观方面一直是三星电视的优势，虽然Q6F不是今年三星电视的当家旗舰，但外观和工艺上依旧不差。

整机采用了极简设计风格，银色超窄金属边框和底座都很简洁，目的是减少电视机身的视觉元素，把观众的视觉重心拉回画面本身。

正面3边纤薄边框，依旧是三星的标志性设计。底边正中，则是三星的LOGO。底部右侧，还有个隐藏的LED电视状态灯。

Q6F的背面，采用了拉丝的造型，让塑料后壳相比磨砂更具质感。同时纹理增加了表面积，更有利于设备散热。

这款产品也延续了这两年三星在电视产品上的隐藏线缆和接口的设计。电视机身只有一个USB、一个网口和有线电视接口，其余则通过One Connect连接到了外置的接线盒上，便于用户频繁插拔。

而One Connect和电源线则可通过背部的凹槽和支架导出，所以在连线方面并不会对家居环境造成什么干扰。

三星Q6F标配蓝牙遥控器，相比LG、索尼这些老对手，三星是目前外资品牌中遥控器做得最用心的厂商。遥控器采用弧形设计，符合人体工学。按键也非常简单，有意思的是音量和频道按键除了点按，还可上下推动使用，多了些趣味性。

画质

刚才我们提及Q6F保留了三星旗舰电视上的量子点和动态区域背光技术，下面先来简单介绍下这两项技术分别是什么。

众所周知，液晶电视的结构主要是一层可以让特定颜色光透过的液晶层和一层白色的背光层组成。液晶本身不能发光，只起到类似一层筛子的作用。

而白色背光，是所有颜色光的混合，通过液晶层的角度转动，允许特定颜色光透过，就最终形成了人眼中的颜色。所以、理论上色彩的丰富度和图像的亮度都被背光所影响。

而量子点显示技术采用了一种无机物材料，经过光电刺激，在同等耗电下可以产生的亮度更强，混合了更多颜色的白光，所以过滤后能显示的颜色也就更多。

通过量子点技术，可以让电视比普通液晶显示更高的亮度和更多的色彩。现在高亮度解决完了，暗部就要依靠动态背光分区了。

液晶层理论上可以过滤光线，但实际上还是会有少量的杂光漏出来。就好比看普通的液晶电视，关上灯、让电视播放一张纯黑的照片，可以看到屏幕的黑和环境中的黑差别还是挺大的。

动态背光分区则是对背光进行控制，当显示图像中较暗的部分时，则自动调低对应区域的背光强度，这样暗部也解决了，对比度就上去了。

通过拉升对比度、提高色域，就实现了这两年电视上的HDR。

而回到Q6F，所搭载的是三星全新一代量子点显示技术，相比过去的产品SUHD，QLED新品采用的全新量子点涂层技术可以达到2倍的亮度，从而提升色域表现。

相比OLED电视，QLED量子点电视的优势在于整体亮度更高，同时不会出现衰减造成的OLED电视所存在的烧屏问题。

说了这么多，我们还是具体来看看Q6F的屏幕表现。用第四代红蜘蛛对屏幕进行测量，可以看到在色域方面，该产品达到了100%sRGB和96.81%的NTSC。在亮度方面，最低0.02cd/㎡、最高403.2cd/㎡。

通过影调层次还原测试图，暗部细节可以达到10、亮部则可达到251。

而色彩表现和可视角度测试图可看出色彩过渡平缓，左下不同颜色过渡也基本呈现了等腰三角形，还原准确。

总的来说，Q6F的画质已经进入了电视行业中的第一梯队，甚至和很多品牌的旗舰都可以一较高下。

而这张夕阳图可以看出，通过Q图像引擎的优化，10位平滑渐变解决了以往颜色过渡出现的断层问题。

针对HDR视频播放测试，可以看到支持HDR 1000标准的Q6F在色彩鲜艳度和明部、暗部细节上都能够做出比较好的还原。

系统

Q6F也延续了三星的Tizen系统，先说好的地方。Tizen并不像各家电视厂商的定制安卓系统那样臃肿，无论是开机速度还是响应速度上，都要更流畅，并且不会出现卡顿。

很多人会担心Tizen系统的生态，实际上应用商店中的应用完全可以满足日常使用。经过这么多年的本土化发展也有了不少进步。像一般安卓智能电视上的爱奇艺、芒果TV三星也都有所涵盖。你甚至还能在商店中找到淘宝、喜马拉雅等国内的App。

功能上，三星的Samsung Connect也有所保留。目前的智能电视，播放手机屏幕的功能大都没问题，但基本看不见手机显示电视内容。

试想下，如果追剧看比赛的时候需要上厕所或者拿个快递外卖，这时候用手机就可以继续刚才的节目。

另一方面，三星电视屏幕底部的海报式菜单也很方便，这样设计的好处在于进行设置切换时，不会过多干扰正在观看的内容。

总结

Q6F是三星QLED电视产品系列里价格最亲民的一款。虽然亲民，但画质方面两个关键技术量子点和动态分区背光都有所保留，而其他品牌同样技术同尺寸电视，价格通常在15000以上，55寸Q6F则控制在万元以内，这就是这款产品是定位中高端性价比的原因。

此外，精致做工、扎实的用料也是同价位中的优势。