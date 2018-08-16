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索尼发布画谛系列旗舰电视：王思聪该升级啦

索尼发布画谛系列旗舰电视：王思聪该升级啦
2018年08月16日 11:01 新浪科技
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索尼发布画谛系列旗舰电视索尼发布画谛系列旗舰电视

　　新浪科技讯 8月16日上午消息，今天索尼在上海推出了画谛系列两款电视新品，分别是OLED电视A9F以及液晶电视Z9F。

OLED电视A9F以及液晶电视Z9F索尼OLED电视A9F、液晶电视Z9F

　　两款电视均搭载了全新一代的图像处理芯片X1旗舰版，它具备的动态图像精密现象技术，可以智能侦测和分析图像中的某个对象，并根据不同类型图像作出不同优化方案。

全新一代的图像处理芯片X1旗舰版全新一代的图像处理芯片X1旗舰版

　　此外，HDR动态逐像重塑技术，能够对图像中的每个物体进行独立数字修复，带来更好的画面立体感，细腻准确的材质。

　　画谛系列产品还支持Portrait Displays出品的显示校准软件CalMAN，达到工厂级别的屏幕亮度均匀级别。目标是满足广播、制片、后期制作等专业领域用户需求。

像素级对比度增强技术A9F搭载像素级对比度增强技术

　　其中A9F搭载了索尼自主开发的像素级对比度增强技术，可以让OLED面板在高亮度的情况下提升色域、扩大动态范围，还原更多图像细节。

　　而音频方面，原有的银幕声场技术升级为旗舰版，在屏幕中心增加了一个驱动器和一个额外的低音声道，以此形成了3.2声道系统。

银幕声场技术升级为旗舰版银幕声场技术升级为旗舰版

　　液晶电视Z9F主要提升了液晶屏幕的可视角度，其广锐视角技术可以让不同角度下呈现相同的画质。明锐动态则可以让Z9F图像高速运动更加平滑，同时不用牺牲亮度。

升级为Android 8.0升级为Android 8.0

　　本次发布的画谛系列产品，除了硬件升级，系统内容上也升级为Android 8.0。支持自定义界面、系统级别内容推荐，同时系统运行速度也得到升级。

　　AI智能语音功能与百度进行了合作，内容则与腾讯视频深度捆绑。

　　A9F首发将推65、55寸两款电视，Z9F则是75和65寸两款。售价依次为32999、22999、31999和19999元。本月内正式登陆国内市场。（中奇）

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