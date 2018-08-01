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索尼在美国发布新电视：王思聪同款迎来升级版

索尼在美国发布新电视：王思聪同款迎来升级版
2018年08月01日 09:58 新浪科技
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　　新浪科技讯 8月1日上午消息，北京时间昨天夜间，索尼在美国纽约推出了MASTER Series系列两款电视新品，分别是OLED电视A9F以及液晶电视Z9F。

SONY MASTER Series A9F & Z9FSONY MASTER Series A9F & Z9F

　　两款电视均搭载了全新一代的图像处理芯片X1 Ultimate，它具备的Object-based Super Resolution技术可以智能侦测和分析图像中的某个对象，并根据不同类型图像作出不同优化方案。

　　此外，HDR动态逐像重塑技术，能够对图像中的每个物体进行独立数字修复，带来更好的画面立体感和细腻准确的材质。

　　MASTER Series系列产品还支持Portrait Displays出品的显示校准软件CalMAN，目标是满足广播、制片、后期制作等专业领域用户需求。

　　其中A9F搭载了索尼自主开发的Pixel Contrast Booster技术，可以让OLED面板在高亮度的情况下提升色域、扩大动态范围，还原更多图像细节。

　　而音频方面，原有的银幕声场技术升级为Acoustic Surface Audio+，在屏幕中心增加了一个驱动器和一个额外的低音声道，以此形成了3.2声道系统。

　　液晶电视Z9F主要提升了液晶屏幕的可视角度，其X-Wide Angle技术可以让不同角度下呈现相同的画质。

SONY MASTER Series Z9FSONY MASTER Series Z9F

　　A9F首发将推65、55寸两款电视，Z9F则是75和65寸两款。索尼官方表示，这两款电视将在8月晚些时间登陆国内市场。（中奇）

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