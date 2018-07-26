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Echo和电视盒子合体？亚马逊Fire TV Cube机顶盒来了

Echo和电视盒子合体？亚马逊Fire TV Cube机顶盒来了
2018年07月26日 07:46 新浪科技综合
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　　本文来自智能电视网

　　亚马逊推出一款新的电视盒子，号称最聪明的Echo设备——Fire TV Cube，它可以启动和关闭家庭娱乐系统，在电视上可输入、播放或暂停正在观看的节目，而且它还可以处理基本的Alexa问题。

　　今年的电视盒子可以说是，黑马不断啊。之前的什么芒果TV牛奶盒子，还有乐视准备东山再起的一链矿盒。总觉得来势汹汹，虽然目前牛奶盒子还是个饼，一链矿盒也争议不断。

　　楼主这几天逛亚马孙发现亚马逊之前也推出了一款新的电视盒子，号称最聪明的Echo设备——Fire TV Cube。对不起！亚马逊老大哥！楼主一不小心没关注您就搞了大动作！但是我肯定不是最后一个知道的！

　　好了不废话，我们先来看一下他的一个产品说明：亚马逊最新支持Alexa的设备Fire TV Cube，它可以启动和关闭家庭娱乐系统，在电视上可输入、播放或暂停正在观看的节目，而且它还可以处理基本的Alexa问题。亚马逊Fire TV Cube的功能很强大，你几乎不需要电视遥控器。官方售价为120美元。

　　产品介绍：

　　Fire TV Cube是一个四四方方的黑色外观造型，有着亚马逊Echo设备的标准亮光边缘。侧面有多个按键，后面是接口，包括电源，HDMI、USB，还有一个接口没看出来是啥，欢迎解惑。

　　主打特色：

　　Fire TV Cube主要宣传在于它的智能语音方面，号称最聪明的盒子。配备与亚马逊Echo系列相同的语音识别功能，内置有8个麦克风。它能识别你的声音，而无需对着电视喊话，保持随时待命的一种状态。

　　一旦设定好Alexa服务，你可以设置让Fire TV Cube负责打开或者电视机，可以动口选择看天气，看新闻，可以让电视机播放你之前未看完的节目，可以用语音命令快进，后退，控制声音大小等等。甚至帮你打开其他的家庭设备比如说音箱。看到这儿是不是觉得这才是智能？

　　另外，与苹果HomePod相似，亚马逊FireTVCube采用了先进的波束形成技术，能够抑制噪音、混响，以确保Alexa清楚地听到用户的请求。只不过，FireTVCube不仅集成了AlexaVoiceRemote，还兼容Comcast、DISH和DirecTV等机顶盒。同时支持4KHDR内容、HDMICEC、杜比全景声（DolbyAtmos）等特性。亚马逊FireTVCube可看作是亚马逊FireTV机顶盒和亚马逊Echo智能音箱的结合版，既可看电视又能像Echo一样随时等待唤醒词，使用所有亚马逊语音助手Alexa的“技能”。

　　目前所知道配置是16GB存储空间、电源适配器、红外扩展电缆、以太网适配器，一些具体参数还未可知。以及在国内具体是怎么样发行，是否兼容等等问题，希望有评测大佬们赶紧出来活动活动。

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