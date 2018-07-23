新浪科技> 家电> 新品发布 > 正文

1999元！小米米家互联网空调发布：0.1℃细腻温控

1999元！小米米家互联网空调发布：0.1℃细腻温控
2018年07月23日 14:05 快科技2018
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　小米今天低调发布了米家互联网空调。继生态链企业智米出品空调后，小米自己也进入了这个行业，一如既往地超高性价比。

　　米家互联网空调采用了简约的悬浮式现代设计，荣获2017 G-mark设计金奖，耐候性、抗紫外ABS高分子树脂亚光面板，搭配LED显示屏，支持0.1℃细腻温控，可通过米家APP、小米同学智能控制。

　　该空调采用高效稀土直流变频压缩机，1.5匹，具有较宽的运行频率范围，可在多种温度工况需求下保持稳定输出，降低能耗，能耗等级为三级。内有一次注塑成型防霉抑菌滤网，可水洗。

　　双列一体弧形换热器，热交换面积大，制冷制热效率高。内置900W加热功率的电辅热，兼具大制冷量和高制热量，使用面积制冷16-21平方米、制热18-23平方米，中间制冷量1700W，中间制热量2200W，低温制热量3840W。

　　大口径贯流风扇，配合80毫米长度的弧形导风板，出风更强（循环风量650立方米/小时），送风更远（6米），APF（全年能源消耗效率） 3.7。

　　同时通过改进风路部件风扇叶型设计、风道线型设计，内机噪音最低只有22分贝（最高42分贝）。

　　价格1999元，提供6年质保，7月24日上午10点半价公测仅需999.5元。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有