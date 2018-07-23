1999元！小米米家互联网空调发布：0.1℃细腻温控

小米今天低调发布了米家互联网空调。继生态链企业智米出品空调后，小米自己也进入了这个行业，一如既往地超高性价比。

米家互联网空调采用了简约的悬浮式现代设计，荣获2017 G-mark设计金奖，耐候性、抗紫外ABS高分子树脂亚光面板，搭配LED显示屏，支持0.1℃细腻温控，可通过米家APP、小米同学智能控制。

该空调采用高效稀土直流变频压缩机，1.5匹，具有较宽的运行频率范围，可在多种温度工况需求下保持稳定输出，降低能耗，能耗等级为三级。内有一次注塑成型防霉抑菌滤网，可水洗。

双列一体弧形换热器，热交换面积大，制冷制热效率高。内置900W加热功率的电辅热，兼具大制冷量和高制热量，使用面积制冷16-21平方米、制热18-23平方米，中间制冷量1700W，中间制热量2200W，低温制热量3840W。

大口径贯流风扇，配合80毫米长度的弧形导风板，出风更强（循环风量650立方米/小时），送风更远（6米），APF（全年能源消耗效率） 3.7。

同时通过改进风路部件风扇叶型设计、风道线型设计，内机噪音最低只有22分贝（最高42分贝）。

价格1999元，提供6年质保，7月24日上午10点半价公测仅需999.5元。