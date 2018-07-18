重整新飞的遐想 康佳白电能否实现百亿产业理想？

本文来自中国家电网 作者：明彦华

6月29日，康佳集团以4.55亿中标价拿下新飞，这为康佳颇为重视的主营业务之一——白电产业带来了诸多猜想。新飞曾经风光一时，又几经低落，康佳白电仍走在行业“中部地带”，这一1+1组合能否迎来大于2的好运？

“在双品牌运作，下能够快速实现规模提升，提升康佳白电在行业中的竞争力”，刚履新康佳白电事业部总经理一个月的张中俊在接受中国家电网记者专访时，对两个品牌合力后的未来表示出信心。

重整新飞的遐想

7月11日，康佳白电在杭州千岛湖召开2018年战略峰会及洗衣机品鉴会，与往常经销商大会的产品发布和洗衣机开盘不同的是：此次发布会的亮点是白电战略发布。“AI健康 佳速度 新飞扬”的主题印证了重整新飞后康佳白电的产业理想：到2021年实现100亿销售规模，实现独立IPO。这个目标，在收购新飞前，于康佳白电而言还需要颇长时间的遐想，而拿下新飞后，康佳上下认为，这个时间会提速，接近百亿目标指日可待。

目前，国内白电行业基本已经出现横盘运行状态，马太效应更加明显，小企业在竞争中不断被绞杀，目前所剩不多，中部企业如不能通过3-5年的发展，进入头部，那么未来的空间非常有限。白电行业又是论规模优势的竞争产业，规模直接给白电企业带来产业链上的议价能力和竞争厮杀中的主控权。

“现在行业已经处于寡头竞争阶段，进入前三是活得好，进入前五是活下去，如果不奋进，就会很惨”，在市场一线浸淫已久的康佳白电事业部副总经理俞勤学，他对现阶段市场竞争的残酷性直言不讳，要进入头部阵营，首先就要提升规模。实现靠重整新飞来实现百亿目标，这比目前单品牌应对寡头要增加优势。

不过寄望新飞也引来外界非议不断，一些观察人士和媒体报道认为，新飞盛极而衰，不但品牌在年轻一代群体中陌生而老化，甚至其产品和技术的竞争力已经落后。

根据奥维云网线下监测数据显示，新飞冰箱2018年1-5月份的零售量合计占整体市场的0.4%。零售额则占到整体市场的0.2%。而在2017年，新飞冰箱的零售量为整体市场的2.2%，零售额占到整体市场的1.2%。

收购新飞后如何重构价值将挑战康佳的能力。“我们刚刚跟新乡市政府签订了战略协议，重整新飞是从品牌到渠道到产品的全面提升的过程。新飞过去是第一阵营，这几年销量和影响力都有所下降，所以目前要恢复品牌信心”，张中俊进一步向记者介绍，一个是整合新飞产品平台和技术，考虑哪些产品可以运作，要梳理出来，然后是恢复生产，这需要一个过程。新飞的人员也要重新梳理，新飞的渠道有一定的客户基础，通过产品恢复渠道力也是后续要做的工作。

“将来在白电业务上两个品牌将形成互补、协同效应，整个产品运营的效率将得以提升”，这是目前康佳传递给外界的最朴素的构想。张中俊称，集团希望白电产业利用新飞重组做大做强，还是有一定路径实现的。

百亿路径

在不久前召开的康佳集团38周年战略发布会，康佳进一步明确了“五年千亿”战略目标，而主营业务之一的白电产业将借新飞重组实现百亿目标的产业理想。康佳上下认为，百亿目标正在接近，并为此已搭起路径。

在“AI健康 佳速度 新飞扬”的主题下，张中俊提到，康佳白电全新的定位是打造白色智能健康家电的领导品牌。从7.11品鉴会上展示的产品和技术来看，记者也明显感受到康佳在白电业务上重研发投入和技术进步上的直观变化。

除了头几年在冰洗产品上积累的云离子降解农药技术、生物芯片传感器技术、健康杀菌技术及wifi互联等外，值得关注的是此次品鉴会上展示的行业首创的洗衣机AI透视眼技术，它将人工智能、传感器技术、智能控制技术结合到一起，通过对衣物洗净程度的分析，从而决定是否增加或者减少洗涤次数，能人之不能、劳人之所能，彻底消除人对衣物是否洗干净的疑问，为洗衣机的智能洗涤带来新的技术方向。

包括今年康佳推出的“食无忧”AI智能健康冰箱，在冰箱行业回归健康保鲜本质的大趋势下应用而生，对主流趋势和技术方向把握及时。

走差异化的竞争路线也是康佳白电业务面对激烈竞争时候打出的一张“巧牌”，除了去年推出的kmini系列宝宝专用洗衣机外，康佳白电推出的针对中高端人群的定制化产品“冻龄魔法盒”、MINI8胶囊洗衣机（女士内衣专洗）等产品颇为抢眼。

俞勤学告诉记者，差异化就是价值经营的体现，这对整个品牌在受到行业很大竞争压力的时候贡献反而很大。“差异化的产品，因为你没有，我们就有了市场话语权。”

还有一件对康佳白电意义重大的事情，就是今年3月6日，总投资5.6亿、产能为百万台的高端智能洗衣机线正式投产，这弥补了康佳在白电自主生产上“只有冰箱没有洗衣机”的一大短板，也对未来提升洗衣机业务市场竞争力带来催化动力。

值得一提的是，此次品鉴会上亮相的康佳洗衣机“玉玺”系列一款11kg洗烘一体新产品现场进行了拍筹活动，来自全国各地的代理商在齐力下实现了超过9900台的拍筹数量，超出预期的8000台拍筹目标。代理商们对该产品抱以热情和信心，是因为这款产品上体现的技术亮点。

康佳胶囊洗衣机

“玉玺”11kg洗烘一体机是康佳洗衣机瞄准高端洗衣机市场的新品，这款产品可谓亮点纷呈：大屏触控，1400转速甩干配合智能烘干比传统烘干要省掉一半时间，720°风瀑空气洗轻松解决高档衣物不能水洗有需要清洁的问题，这些技术与现如今洗衣机行业主流技术趋势匹配度非常高，已经在行业的主流发展路线上。

下半年，康佳白电还会推出“玉玺”系列的高端冰箱产品。在产品技术上下力气背后，康佳集团上下还在推动渠道升级、体制升级、服务升级的一并进行。据张中俊的介绍，在渠道方面，白电产业正推动区域整合、大代理制、县级零售拓展等；在体制上，借收购新飞契机实现了股份改制、分公司责任承包、资本运营等；在服务方面加大服务承诺和提升服务效率。在整合梳理新飞的过程中，上述康佳推进的这些改革和措施，会逐步在两个品牌之间打通，最终形成张中俊所说“互补、协同效应”。

康佳食无忧健康冰箱

履新白电事业部刚刚1个月，在此之前，张中俊负责过集团的通讯业务，来自外部的各种挑战不断，他直言不讳，现阶段和未来一段时间他本人和整个事业部面临的最大问题反而是来自内部，“其实产品和技术是逐步提升的过程，也取得了一定的突破。但在白电业务上品牌的拉力以及价值经营依然有很大挑战性。（康佳）品牌（对白电业务）的承载需要时间沉淀”。

品牌重整是一项复杂的系统工作，通过资源上的优势互补并形成协同力，最终完成康佳白电专业品牌形象的蜕变，需要时间来考验、证明，白色家电市场需要有些波澜。（明彦华）