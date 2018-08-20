夏普关闭多个家电工厂转采用代工 被指丧失创新能力

■本报记者 贾 丽

近日，有着“液晶之父”之称的夏普宣布将在未来两年内关闭在日本的八尾、栃木两个工厂。这两家工厂历史悠久，一家是夏普白电业务的总部，一家是夏普最早启用的电视工厂。而此前夏普已经在包括中国在内的全球多个国家关闭了其多家制造工厂和组装厂。

据了解，夏普计划将日本国内的生产集中于有着高附加值的电子零部件业务，把旗下部分品牌电视机的生产委托给大股东鸿海精密生产，全面转向以液晶面板为主的零部件生产和以物联网（IoT）为代表的尖端领域的研发。

业内人士认为：“因业绩恶化，夏普加快了业务收缩和转型的脚步。而关闭这两家工厂，只是夏普战略转移的一个缩影。为了提高成本竞争力，夏普已经开始实行加强海外业务、把白色家电的据点转移到更具市场潜力的地区的战略。在鸿海入主后，夏普在家电市场呈现持续收缩的趋势，转而向新兴领域寻找机会。不过，在这一过程中，夏普正逐渐失去创新能力。”

两年内关闭家电“大本营”

近日，夏普宣布，公司将于2019年9月底前关闭白色家电业务“大本营”——八尾工厂，停止在日本国内生产白色家电产品。据悉，夏普还计划在2018年正式结束栃木工厂液晶电视的生产。今后，夏普在日本将专注于产品的企划和研发。

据业内人士透露，关闭日本的工厂后，夏普将把家电订单交给鸿海的其它海外生产基地执行，同时在部分地区采取代工模式，将订单交由当地厂商。

八尾工厂和栃木工厂均历史悠久，已分别存在了60年和50年，前者主要负责研发和生产夏普洗衣机、空调、冰箱等白色家电，而后者则承担了夏普的彩电业务。

对于关厂的原因，有着富士康背景的夏普社长戴正吴表示，做出如此艰难决断，是出于“成本竞争力为重要课题”的考虑。虽然关闭多方支持的工厂令人遗憾，但将有助于夏普在全球市场提高占有率。

实际上，由于陷入财务危机，夏普在3年前就计划关闭栃木工厂、出售位于大阪市的总公司并大规模裁员。彼时，夏普还曾考虑将液晶电视的生产转移到制造白色家电的八尾工厂，并将海外生产迁回栃木工厂。但由于日元贬值、业绩恶化等原因，夏普改变了方针，转而将这两家工厂关闭。

除了这两家工厂之外，生产LED的三原工厂、制造传感器的4个福山工厂都曾被夏普列为关闭的名单之列。与此同时，由于来自中国智能手机企业的订单萎缩，夏普还决定关闭日本奈良等地的手机液晶屏幕工厂以及中国的多个液晶电视机组装厂。而其液晶电视机、冰箱、洗衣机等业务也在全球多国萎缩。目前，夏普在全球市场的“瘦身”计划还在不断调整当中。

业内人士认为，日本品牌在中国市场过于僵化、缺乏灵活，十多年时间里墨守高价格高端定位，影响了市场份额扩大，从而给了小米、乐视、联想集团等新兴厂商的发展机会。

中国家用电器商业协会副秘书长张剑锋表示：“夏普关闭工厂，与鸿海收购后对其的战略调整也有关。目前，夏普原有的在家电领域的竞争力已消耗殆尽，创新效率低下。在家电市场，夏普的新品迭代速度非常缓慢。”

“近年来，日韩品牌的竞争力大大减弱，夏普正在多国的消费电子市场逐渐退出，这也是市场竞争优胜劣汰的结果。”营销专家洪仕斌表示。

日系企业向新兴领域寻支柱

近年来以夏普为代表的日系企业在中国消费电子市场上的发展颇为艰难。松下、日立、大金、三菱重工、三洋为代表的日系空调企业，受到中国本土企业的挤压和挑战后，市场份额一路走低。

面对中国市场的新趋势，众多日系企业开始转变经营思路，以出售控制芯片等关键零部件、向上下游领域延伸，寻求新的业务增长点。

在夏普宣布将关闭上述两家工厂时，有消息传出，其计划生产OLED显示屏，提供的对象是智能手机，并且它在未来很有可能成为苹果iPhone的屏幕供应商。同时，夏普计划推出染料敏化光伏电池。

张剑锋表示：“日系家电在全球市场的溃败和衰落，正式宣告一个时代的结束。日本家电企业此前一直是以技术见长的梯队，但随着中国家电品牌逐步崛起，企业失去技术优势，创新能力逐渐减弱。目前，夏普正试图在全球市场开拓新兴业务，寻找新利润支柱。”

他认为：“日系企业在中国市场的制造领域可能更多地会采取跨国合作的方式。未来全球电子产业将形成以中国和欧美为主导，日韩参与的格局。”