奥马电器欲拆售摇钱树 被疑利益输送遭大股东否决

《投资者报》记者 向劲静

在A股市场，只见卖掉不赚钱的业务，以求扭亏为盈，但却鲜见卖掉赚钱的业务。要知道只有赚钱的业务才能持续地为股东创造价值，因此，近期广东奥马电器股份有限公司（以下简称“奥马电器”，002668.SZ）一桩拟出售资产的协议引发了市场关注。

此前，奥马电器与王济云等五位自然人签订了《关于广东奥马冰箱有限公司之股权转让协议》，此后又签订了相关补充协议，奥马电器拟以10亿元的价格转让奥马冰箱40%股权。

要知道，奥马电器的主营业务——冰箱业务对公司业绩的贡献超过九成。正常情况下这应该是公司力保的项目，而奥马电器却毅然决定将其40%的股权卖掉。如此赚钱的业务，何以在奥马电器这么不受待见？

这一操作本身就令人疑惑，更引人注目的是，该议案遭到众大股东“抱团”反对。

如今，卖掉冰箱业务股权的议案已遭否决，这将会给奥马电器带来怎样的影响？为何公司如此着急地想要卖掉赚钱的业务？是否准备抛弃冰箱业务，而转型为金融科技公司？针对上述问题，《投资者报》记者采访了奥马电器方面，但截至发稿对方仍未给出任何答复。

欲卖掉“摇钱树”部分股权

6月29日晚间，奥马电器公告称，公司拟作价9.73亿元，向王济云、姚友军、刘展成、余魏豹、吴世庆五人转让子公司奥马冰箱40%股权。

上述交易对方为王济云、吴世庆、姚友军、刘展成、余魏豹创立的合伙企业：合信投资、合智投资、合力投资、合群投资，其中王济云担任奥马冰箱董事、总经理职务，吴世庆担任奥马冰箱董事、副总经理职务，姚友军担任奥马冰箱董事、副总经理职务，刘展成担任奥马冰箱副总经理职务，余魏豹担任奥马冰箱副总经理职务。奥马电器表示，冰箱行业属于充分竞争行业，近年来，行业受到原材料价格上涨、国际贸易环境变化等因素的影响，行业竞争愈加激烈，对冰箱企业的品牌、研发、制造、营销、管理等能力都提出了新的要求。

本次交易完成后，公司仍持有奥马冰箱60%的股权。通过本次股权转让，有利于优化奥马冰箱的股权结构，也有利于未来适应公司战略发展的需要，加大资源投入前景更为广阔的金融科技相关业务，提升公司资产盈利能力。

然而值得注意的是，就以2017年的年报数据来说，奥马冰箱的营业收入为62.41亿元，占奥马电器总营业收入的89.62%；净利润为3.21亿元，占比84.25%。几乎可以说是奥马电器的“摇钱树”，而金融科技业务方面，2017年公司信息及技术服务实现营业收入5.49亿元，与冰箱业务的收入相差甚远。

因此，此次公司拟将奥马冰箱的部分股权卖掉去发展金融科技业务，难免令投资者担心得不偿失。

或有利益输送嫌疑？

近日，奥马电器举行2018年第三次临时股东大会，讨论关于出售奥马冰箱40%股权等议案。从公司披露的股东大会决议公告来看，当天有三项议案被否决，分别为《关于出售奥马冰箱40%股权的议案》、《关于奥马电器与王济云等人签署的议案》、《关于签署附条件生效的的议案》。

从中小股东总表决情况来看，同意的股数占出席会议中小股东所持股份的99.99%。那么，这就说明，投反对票的主要是持股较多的大股东。

值得注意的是，在此次拟出售奥马冰箱部分股权的交易对手方当中，王济云为奥马冰箱总经理，吴世庆、姚友军、刘展成、余魏豹为奥马冰箱副总经理。如此一来，这次交易就相当于将奥马冰箱部分股权出售给了“自己人”。

就此，有研究员指出，从评估机构对奥马冰箱进行的审计和评估来看，奥马冰箱100%股权估值为25.03亿元，考虑奥马冰箱2017年净利润1.93亿元，估值为12.9倍PE。而上市公司奥马电器的动态估值为30.4倍PE。显然，该价格不太公允，有利益输送的嫌疑，这或许是议案被否的重要原因之一。

互金业务陷“挤兑风波”

据了解，奥马电器在2015年就开始布局金融科技业务，并提出打造“冰箱+金融科技”双主业，在金融科技方面大力投入进行培育。但从效果来看，直到目前金融科技业务对公司的营收贡献并不大。

在2017年年报中，奥马电器在对冰箱产业战略发展规划中还表示，要“优化产品结构，努力提升中高端产品市场份额”。为何会突然在6月提出要出售冰箱股权呢？

目前，出售奥马冰箱40%股权的议案已被否决。那未来公司是否还会继续出售冰箱业务的股权？冰箱业务何去何从？记者就上述投资者关心的问题采访奥马电器，但公司方面并未做出任何回应。

不过，从近年业绩中也可以看出奥马电器在三年前提出的“互联网金融+家电制造”双主业并行的前景，并非那么乐观。

今年以来，大量互联网金融平台“爆雷”，作为互联网金融代表的奥马电器也未能“幸免”。其全资孙公司钱包网金（平潭）科技有限公司旗下的P2P平台“钱包金融”也遭遇“挤兑潮”，出现平台上部分网络借贷项目到期尚未兑付的情况。

8月15日晚间，奥马电器公告宣布了最新的应对方案。公司实控人赵国栋有意自行或者通过其一致行动人西藏融通众金投资有限公司或联合其他意向方（统称转让方）向广投资管或广投资管指定的第三方或前述二者的联合（统称收购方）转让奥马电器5%以上股份或对应权益，以解决“钱包金融”的兑付问题及赵国栋的其他债务。

目前转受双方已经达成初步意向，具体内容以相关各方另行签署的正式协议为准，该股权转让可能导致上市公司控股权变更。现在赵国栋本人直接持有奥马电器16.79%股权，赵国栋及其一致行动人合计持有29.24%股权。

目前，出售奥马冰箱部分股权议案被否，互联网金融业务也遭遇来自外部经济环境和政策调控的双重挤压。接下来，奥马电器又该何去何从？■