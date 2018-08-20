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康佳接盘后新飞拟于本月底复产

康佳接盘后新飞拟于本月底复产
2018年08月20日 00:10 北京青年报
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　　本报讯（记者  张钦）在康佳4.55亿元收购了处于困境中的老牌制冷巨头新飞两个月后，重整后的新飞即将于月底复产。北京青年报记者昨天从康佳集团了解到，目前全新的新飞核心管理层已经全部到位并进入工作状态，正全力组建基层团队，确保新飞业务平稳过渡，保证月底复产。

　　有接近康佳的人士告诉北青报记者，新纳入康佳体系的新飞目前对外的统一称谓是“新飞制冷”，企业标识也不再是原来的蓝色雄鹰而采用彩色鸽子。

　　据悉，新组建的新飞制冷核心管理团队主要来自康佳方面，也有老新飞人马。其中，新飞董事长由康佳集团白色家电业务总负责人张中俊出任；曾出任康佳彩电本部常务副总裁的吕剑出任新飞总经理。据悉，虽然吕剑的上一个职务是负责康佳的彩电业务，但其具有13年的白电行业经验，在康佳内部被看作是白电重新崛起的主要推动者。在新飞的新高管团队中，出任副总经理的杨钦河和研发总监张宏伟都是原来新飞的“老人”。此前杨钦河是新飞工会主席，此次出任副总经理后总负责行政、后勤业务。新出任新飞研发总监的张宏伟原来就是新飞的研发负责人，未来将继续全面负责新飞研发工作业务，并与康佳现有资源实现协同。

　　“目前新飞已经完成了生产管理团队的重新组建，眼下将根据实际需求分批招聘设备操作、设备维修、关键岗位技术工人500人左右。”据新飞内部人士向北青报记者透露，新飞未来三年预计人员总需求约2800人，其中管理、研发、销售人员600人，生产系统管理及一线员工2200人。“在同等条件下肯定会优先录用老新飞员工。”

　　另据北青报记者了解到，由于今年只剩下四个月的时间，新飞计划按照年产5万台冰箱、5万台冰柜的生产规模推进。明年的生产规模将迅速提升至100万台冰箱和65万台冰柜；2020年实现120万台冰箱和80万台冰柜的产能规模。根据康佳为新飞重新腾飞制定的“三年目标”，新飞将在逐步恢复并做好现有冰箱、冷柜产品的基础上，扩充新的产品线，建立多品类、多层次的产品体系。

　　在销售渠道方面，康佳计划在明年底之前实现新飞80%渠道数量的复活，并在新飞核心渠道的基础上，有选择性的对康佳现有的2万个经销网点实现与新飞的协同整合，共同推进新飞产品的渠道占有率提升。

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