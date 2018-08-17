扫地机器人茫茫多 到底能不能解决家庭矛盾？

图文/老杨

所谓懒是科技进步的第一原因，现在生活节奏都比较快，洗碗、扫地可以算得上是影响家庭和谐的最主要量大因素。

所以，这就是洗碗机、扫地机器人这两年的越来越畅销的原因。你说不想洗碗，点外卖可以解决，但不想扫地，一般家庭也承担不起天天请保洁阿姨，所以今天就聊聊如何选择扫地机器人。

核心指标：扫干净

作为一个扫地用的产品，考验它最主要的指标就是能不能把地扫干净，所以这可以分为两点：覆盖率和吸力。

覆盖率的问题，则是考量扫地机器人的内置的路径算法，根据先后顺序打给可以分为以下四种。

随机覆盖法：这是最早出现在扫地机器人上的算法，简单来说就是看脸。机器人会根据一定的移动算法，如三角形、五边形轨迹尝试性的覆盖作业区，如果遇到障碍，则执行对应的转向函数。这种方法是一种以时间换空间的低成本策略，如不计时间可以达到100%覆盖率。

但受限于扫地机器人的电池续航以及室内面积，最后的结果大多是机器人在房间内乱跑乱扫，往往不能够全覆盖式打扫房间，经常出现在某个地方反复扫、漏扫的情况，甚至有没有回充都是个问题。所以并不推荐这种扫地机器人。

定位导航：即在扫地机器人那利用类似GPS的方式进行路径规划，使用陀螺仪和加速度计得到机器人的角加速度和线加速度信息，通过算法获得机器人的位置信息。

但这种方式的问题在于精度要受陀螺仪漂移、标定误差、敏感度等问题影响，而且伴随使用，累积的误差也不断加大。优点在于用这种技术的扫地机器人通常比较便宜。

激光导航：采用这类技术的扫地机器人外观方面，机器人上方通常都会有个饼形的凸起，里面的激光测距传感器对房间进行扫描，通过激光反射的时间估算距离障碍物的距离，从而构建室内地图。

结合扫地机器人自身的算法，构建房间地图，并实时定位清扫。目前很多国产扫地机器人以及互联网品牌大多用了这种技术。但它的缺点在于，如果家里有活动的物体，那则会给地图的构建带来较大困扰。比如它分不清前方是一堵墙还是一只路过的狗狗。

视觉导航：与激光导航类似，也是先扫描室内地图、再进行清扫，不过它用的不是激光传感器，而是摄像头。

像是戴森以及iRobot新品都采用了这种技术，它倒是能通过图像分析是障碍物还是宠物，但这类技术也有个问题，即在光线过强或者无光的室内使用时，会直接使扫地机器人迷惑，找不着东南西北。此外摄像头带来的安全问题，被不法分子利用可能暴露家中隐私。

能覆盖居家环境后，经过的路径能不能清扫干净则是需要考量的问题。

首先是边刷问题，由于机器人是圆形的，吸尘口通常在左右两个轱辘之间，所以轱辘外的区域则很难清扫到。不少厂商给出的方法是在轱辘的前方单侧或双侧安装边刷，先把两旁的垃圾推到中间，之后吸入机身。

但实际上对于大块垃圾，大多情况是弹开而不是收纳进来；对于微尘，则又扫不进来。所以最好的解决方案就是把轮子后置、让吸尘口尽量与扫地机器人直径相同。

另外，对于吸尘口，不同厂商的产品也有是否有滚刷的配备。对于家里养宠物或者女性头发比较长的，则非常需要滚刷，并且滚刷要可拆卸。否则清理扫地机器人就能让你清理到怀疑人生。

次要指标

噪音：虽然扫地机器人的正确使用场景是家里没人的时候，很多年轻上班族的家庭都比较适合。但如果周末或者家里有老人小孩，噪音过高则非常影响使用体验。

噪音这个事和吸尘能力是正相关的，机身内部结构对于隔音只能起到一小部分作用。所以实在没办法的话，只能等到家里没人的时候再用了。

越障功能：扫地机器人为了吸的干净，地盘通常比较低，所以面对地毯流苏、垂地窗帘以及电线等易发生缠绕的物品、吸尘口和轮子的防缠绕功能则很有必要。

此外，略微高起的地面隔断、门坎，在穿越房间时候也非常有用。

至于悬崖传感器现在基本已经是扫地机器人的标配，所以都不会直接从楼梯上掉下去。

虚拟墙：对于养宠物的家庭来说，这个配件是非常有用的。因为大多宠物厕所会放到卫生间内。不关门吧，扫地机器人进去了，但产品大多不防水，不能在厨卫环境使用。关上门吧，宠物怎么如厕？

而虚拟墙的作用类似孙悟空画的圈，不让机器人进到虚拟墙的另外一边。

续航：用户在选择扫地机器人时，续航问题也需考虑，如果说家居面积比较小的话，那普通容量就已经足够了，如果家居面积属于120m²以上的大户型，那就需要选一款拥有3000毫安左右大容量电池的扫地机器人。当然如果购买一台拥有自动回充，并具有断点续航能力的扫地机器人，也比较合适。

扫拖一体：非常鸡肋的功能，原因在于二合一的机器人一般体积比较大。由于增加了擦地的功能，对电力的消耗比较大，容易没电。

更重要的是，大多扫地机器人在第一步扫地时并没有完全清扫干净就开始拖地，反而会造成地面残留灰尘残渣被湿布拖得到处都是的负面效果。

总结

实际上扫地机器人面临最严重的问题，就是体积太大，家里很多较小的缝隙进不去，日积月累这些看起来很明显的区域还是需要手动清理，总给你一些要你何用的感觉。

现在住大房子的人还是相对较少，对于那种家具摆放较为密集的家庭还是谨慎购买吧，否则你会发现扫地机器人其实并不能帮你搞定多少工作。