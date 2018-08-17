山寨电视机产业链该斩断了

■ 观察家

摆在地方监管者面前的任务，除了严密监管链条，更要考虑如何让经济模式实现转型，从山寨经济过渡到阳光下。

电商平台上，“小米视听”、“王牌佳品”、“康佳4K”等众多电视机产品的介绍页面并无“大石”二字，然而，这条位于广州市南部的街道与这些产品有千丝万缕的联系。电商平台上的山寨电视机，大多都能追溯到这里的小作坊。

大石街的“山寨电视”产业链已兴盛多年。不仅拥有从拆解、维修、回收、重装、贴牌等全套电视机“生产”流水线，甚至生产的山寨产品还能紧随品牌企业产品的升级而一同更迭。最高峰时的产量，已于几家正规品牌电视机企业的产量相当。用当地生产工人的话说，“整个大石都是靠电视机活的”，并非夸张。

山寨电视机，迎合了城乡接合部的市场需求，劣质却足够廉价，与正规电视产品形成了一种“差异化竞争”——这其实也几乎是所有山寨产品崛起的最大奥秘所在。可需求归需求，无论是从企业注册资质，还是从知识产权保护角度，这些寄居在城中村的电视生产作坊，都注定是“地下化”的存在，与法律底线相抵牾。

所以，谈到山寨产业，不可回避的一个问题是，它们的野蛮生长，与监管的高容忍度和知识产权保护的低水平，有着千丝万缕的关系。这次报道中所披露的两个细节也颇能说明问题：弯曲狭窄的巷道为作坊提供庇护，就算有执法人员前来检查，只要拉上卷帘门便万事大吉；电视产品必须要通过强制性产品认证方能上市销售，然而，这些生产“三无”产品的山寨企业始终有“过墙梯”，“这里会有专门的机构帮你搞定认证——只要交钱，他们就会指导你准备材料、准备待验样品”。

由此可以说，一边瞄准了中下层的消费市场，一边监管宽松，是大石电视这样的山寨产业链，得以兴盛的关键因素。不过，在中国制造转型升级的过程中，类似的作坊式山寨产业，已经越来越显示其违和，是时候走向终结了。

一方面，无论是大环境下产业转型的推进，还是知识产权保护制度的完善，山寨产业链原本所享有的监管“豁免”空间，势必越来越小，山寨经济已经没有理由继续被放纵。

另一方面，在市场角度，留给山寨经济的时间，也已经不多了。就以电视产业为例，2017年，全国彩电销售市场遭遇“滑铁卢”，销量同比下降6.6%，电视整机企业利润空间被进一步压缩，山寨企业原本所依仗的“差价”空间也同步收紧。而在消费升级的大势之下，山寨产品的市场需求，本身也在走下坡路。此前在珠三角地区同样红红火火的山寨手机产业，近年出现明显萎缩，就是前车之鉴。

一定程度上而言，大石的山寨电视产业，正是不少地方过去十多年山寨经济的一个缩影。但随着市场经济制度的完善，知识产权保护的加力，摆在地方监管者面前的任务，不仅是要按照法律法规严格织密监管链条，更要着手应对，一个长期依赖于山寨经济的地方，应如何顺利转型，如何过渡到阳光下。□朱昌俊（媒体人）