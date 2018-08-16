空净市场急转直下 企业转型自救谋破局

2017下半年开始空气净化器市场就已“警报”长鸣，在2018上半年大部分家电品类增长乏力的情况下，空气净化器品类毫无悬念的收到了各品类中最差的成绩单。

奥维云网发布的空净半年报显示，2018上半年空气净化器市场零售额为58亿元，同比下滑29.5%。历来不太景气的彩电市场销售额下滑幅度为2.0%，初现拐点的烟灶消市场销售额下滑幅度也仅为1.6%，空净市场创造了各家电品类在2018上半年的最大降幅。

市场沉闷 出现全面下滑态势

“企业新品少了，宣传活动也少了，最近一年的时间里基本都没有什么大动作，最大的感觉就是沉闷。”谈及空净行业近来的状况时一位家电业人士这样感慨道。

行业的沉闷源于企业的战略收缩，而企业的战略收缩则源于消费者的“用脚投票”。

“考虑到雾霾频发，去年本来是准备买个空气净化器的，不过冬天的时候北京空气出奇的好，后来就放弃了。”一位在北京工作的80后告诉中国家电网，自己买空净产品的意向是与城市雾霾状况挂钩的。

事实上，持这种消费观念的消费者并不在少数。空气净化器产品与雾霾挂钩时，消费者购买的性质多属于恐慌性购买，这样企业就会陷入“靠天吃饭”的窘境。

从奥维云网发布的半年报来看，2018上半年空净市场呈现全面下滑态势。从线下市场来看，无论是百货商店、大连锁还是超市及其他渠道的销售额都出现了25%以上的跌幅。从分级市场来看，T1市场大跌53.4%，T2、T3及农村市场也都出现了两位数的跌幅。

再看线上市场，上半年平台电商和专业电商销售额分别出现了42.5%和36.8%的跌幅，线上市场空净产品均价相比去年同期下降了14.3%。

奥维云网环境电器事业部总经理战旗告诉中国家电网，空气净化器市场这波下滑行情与雾霾红利消失密切相关，随着消费升级的持续推进以及空净企业转型策略的深入实施，空净市场未来仍然值得期待。

奥维云网预计，今年下半年空气净化器市场降幅将继续收窄，今年全年市场销额有望达到132.5亿元，降幅整体收窄至-18.2%。

企业自救 多元化转型寻找增长点

从表面上来看，空净行业似乎是一潭死水，但是仔细梳理就可以发现，沉闷并不等于沉寂。面对不景气的市场状况，空净企业一直在转型寻找出路的过程中各显神通。

战旗告诉中国家电网，空净企业的转型策略主要包括市场营销中卖点的转变、细分市场的拓展、以及产品升级跨界融合等，其中卖点的转变是最为直接也是至关重要的策略。

此前，空气净化器企业在销售和宣传过程中主打的卖点是净化雾霾，去除PM2.5就成了最大的宣传点。不过PM2.5仅仅是室内空气污染的原因之一，遭遇市场寒冬后的空净企业痛定思痛，除甲醛、除异味、杀菌净化等多元化的功能卖点逐渐升温。重视消费者教育和引导、打造多元化功能卖点成为空净企业摆脱“靠天吃饭”的重要路径。

除了打造多元化卖点之外，更多的企业瞄准了净化器细分市场，其中车载净化器成为诸多企业共同关注的品类。据了解，目前我国汽车百户保有量为46台，而车载空气净化器的市场渗透率还相对较低，随着移动空间场景消费意识的崛起，其普及率将会有所提升，市场潜力不容小觑。除了车载场景，空气净化器企业也在寻求与金融机构的合作，不断推动共享净化器商业模式的落地。此外，快捷酒店、饭店、KTV、车站等公共场所也逐渐成为空净企业开疆拓土的新战场。

在空气净化器企业转型期间，更多的企业是通过微创新来提升产品功能的多样性和竞争力。比如，戴森跨界做空气净化暖风扇，霍尼韦尔推出暖风空气净化器，A.O。史密斯推出甲醛数字显示功能、新品牌宇焕推出的静电集尘空气净化器，这些产品都是在空气净化的基础功能上尝试强化某个功能、卖点或进行产品功能的跨界融合，打造区别于行业其他品牌的独特性产品。

事实上，除了空气净化器单品以外，行业也在探索通过智能互联，把空气净化器、新风系统、空气检测仪等产品相结合，打造全面、便捷的空气智能循环系统。

另外，家电业分析人士指出，除了过度依赖雾霾经济以外，空净行业鱼龙混杂也是导致市场严重下滑的因素之一，很多进进出出的品牌并没有深厚的技术积淀。因此，空净企业在进行转型自救的同时，共同打击“捞快钱”等扰乱市场的行为、严控产品质量、提升服务体验水平也同样不可忽视。（薛奎）