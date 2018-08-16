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三星：未来将主要生产QLED及Micro LED面板

三星：未来将主要生产QLED及Micro LED面板
2018年08月16日 06:48 新浪科技综合
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　　本文来自PChome电脑之家

　　OLED电视目前在高端电视的占比已经超过了5成，现在已经有十几家国内外电视企业选择与LGD结盟，再加上广州的新厂将在明年投产，OLED电视似乎已经开始取得领先优势。三星本来也有意发展OLED电视面板，不过近期情况有点变化，三星表示将采用“双轨”商业策略，主要用来生产QLED及Micro LED面板。

　　在主流的TFT-LCD领域，中国两大面板生产企业京东方和华星光电实力雄厚，在建或已投产10.5/11代面板生产线，韩国两大面板生产企业只能选择发展新的面板技术。三星电视当年发展OLED面板针对智能手机市场，目前它的中小尺寸OLED面板业务已成为仅次于存储芯片业务第二大利润来源，本来它有意发展电视用OLED面板，不过面对LGD在电视用OLED面板市场占据优势的局面，它选择了发展QLED电视，今年初它又领先其他企业发布全球首款microLED电视。

　　在色彩显示、黑色纯度、亮度、响应时间等方面，QLED与OLED各有优点，不过OLED电视机更轻、更薄、更节能并提供迄今为止最佳的可视角度，同时LGD已联合更多的电视机厂商，似乎QLED电视技术正逐渐落于下风。不过OLED电视的弱点也非常明显的，那就是寿命较短、容易出现烧屏等问题，而microLED恰恰可以解决OLED技术的弱点。

　　不过就目前来说microLED面板生产技术还有待改进，其大规模生产还面临困难，而三星电视也不希望microLED面板技术影响它的主要利润来源的中小尺寸OLED面板业务因此先针对饭店、商店、体育场、博物馆等商业用户推Micro LED电视，microLED技术要取代OLED还需要时间。

　　编辑观点：三星的策略总体上来说还是有超前眼光的，如果顺利未来还是可以在面板领域与LGD和国产厂商三分天下。韩国企业对于技术上的重视值得国产厂商学习，那么问题来了，哪家国产厂商将来能够走三星面板的路，让三星面板无路可走呢？

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