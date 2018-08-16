屏幕：挡在激光电视崛起路上的石头

作者：萧萧

2018年上半年，激光电视市场销量增长超过240%，全年成绩预期高达20万台以上，全年销售额将超过40亿元。这样的发展成绩放在任何行业都足以值得骄傲。但是，在激光电视高速崛起的路上，依然有一块“茅坑的石头又臭又硬”。这就是“抗光屏幕”！

激光电视系统，抗光屏幕为何这么重要

在激光电视系统中，主要组成部分包括显示主机、信号播放和处理设备、音响设备，以及抗光幕。目前，大多数激光电视已经做到显示主机、信号播放和处理设备、音响设备融合为一个整体。这样，抗光幕就成了激光电视系统中“唯二”的硬件之一。

同时，激光电视的显示“师出投影技术”。但是，激光电视能够像电视机那样贴墙呈现大画面、能够在白天，光照条件下呈现绚丽的大画面，其必然有与传统投影显示技术“截然不同的地方”。这个截然不同的地方主要包括两点：第一是，超短焦反射式镜头，这保证了贴墙呈现大画面；第二点则是“抗光幕”，这保证了在白天、明亮环境呈现高质量画面。也就是说，如果没有抗光幕，激光电视在白天和光照条件下的观看效果就会差强人意、大打折扣。抗光幕，是激光电视区别于投影机的“唯二”技术之一。

以上两个“唯二技术之一”的定位足以说明抗光屏幕的重要性。例如，海信作为激光电视的最早倡导者，其一直坚持主机和屏幕的配套销售原则，就是要让消费者“省去自己解决屏幕问题”的难事，保障每一台产品都真正实现激光电视的设计初衷、为消费者提供满意的画面。

除了技术上的理由外，价格更是能够抗光幕的“重要性”。一款100英寸的菲尼尔抗光幕售价在5000-7000元。价格接近一台普通家庭影院投影机。即便与主流的激光电视比较：坚果的4K激光电视主机U1价格只有8999元；极米的1080p激光电视主机“皓·LUNE”价格则为10999元；海信L5激光电视主机+屏幕的价格为19999元……对比表明，抗光幕的价格甚至接近一台主机产品，这对于消费者而言是一笔巨大的成本。

无论是技术角度、体验角度，还是价格成本看，抗光幕都是激光电视系统中的“重量级玩家”，虽然其不是“皇帝”，但去更有“太上皇”的做派，着实“小看不得”。

为什么说抗光幕产品是“太上皇”

对于激光电视抗光幕产品的“臭硬”抱怨主要分成两个方面。一个是，可选择空间有限，产品单一；另一个是“价格策略生硬”。

单纯的以“抗光幕”的概念进行定义，似乎一切深色幕布都符合抗光幕的概念。但是，如果真正要实现激光电视类似彩电化的“显示效果”，就必须选择“最好的抗光幕”。

抗光幕的抗光原理分成光学反射部分和光学吸收部分。多数价格比较低的深色软幕布和硬幕布，仅仅采用光学吸收的方法实现抗光。采用光学反射法抗光的幕布，均同时采用光学吸收的技术。光学抗光幕的光学结构又可以分为单一锯齿结构和复杂菲尼尔锯齿机构。单一锯齿结构的优势在于，成本更低、且屏幕尺寸大小的变化与其光学结构没有关系。菲涅尔抗光幕的好处是抗光效果最好、增益效果也出色。坏处在于成本更高，更大的尺寸的幕布就意味着重新设计光学结构。

近年来，随着激光电视像4K化的发展，对抗光幕亦提出了新要求。4K激光电视要求光学抗光幕的分辨率更高，光学结构更为精细。这显然不利于光学抗光幕产品的价格下降，尤其不利于菲尼尔抗光幕产品的价格下降。

以上种种特点，实际上形成了高档菲涅尔等光学抗光幕产品的“市场壁垒”，造成了选择单一性，同时也造成了价格的居高不下。坚果胡震宇指出，菲涅尔等光学抗光幕市场首先面临“专利权”和“机密技术”在内的知识产权瓶颈。市场缺乏竞争性，供给端的实质垄断导致厂家没有意愿用价格博市场规模。

同时，考虑到菲涅尔光学抗光幕的特殊微镜结构，这些抗光幕产品的制造也面临“开模困难”、“模具成本高”的困境。结合此前激光电视市场规模长期在万台规模徘徊，市场空间有限，严重限制了屏幕厂商对未来“商业模式的想象”，以及对“新技术开发投入”的热情与能力。

实际上，2018年以来激光电视均价下滑的背景下，抗光幕成本已经占到一套激光电视系统3-5成的价格。抗光幕市场未来的整体走向，越来越成为左右激光电视行业整体发展的瓶颈。

走出新节奏，抗光幕行业要从“规模”入手

面对抗光幕在激光电视产业的“瓶颈”效应。业内专家认为，市场转型的机遇已经在2018年出现。这就是激光电视市场的规模化。

光学抗光幕产品的发明并不是最近几年为激光电视定制的产品。抗光幕产品已经有二三十年以上的历史。但是，长期的时间内，实际采用抗光幕，尤其是高级光学抗光幕技术的投影显示工程屈指可数。光学抗光幕一直是“非常窄众”的选择。狭小的市场范围，形成了这个行业参与者屈指可数，商业模式以“高利润、保效益”为主旨的格局。

但是，随着激光电视市场的发展：2016年3万台，2017年7万台，以及今年上半年就已经突破7万台——抗光幕市场的规模不断扩大。有了更大的市场规模，厂商必然在新品研发、技术投入上的热情高涨。

所以，近年来也涌现出新的抗光幕品牌、发展出一些新的材料和光学结构技术。本土企业也行成了一些属于自己的专利，在加上国际企业一些早期专临近过期等因素的影响，抗光幕行业虽然“未曾发生质变”，却也“种下了质变的种子”。

业内专家指出，未来激光电视成为一个有规模的独立市场板块，一方面可以支持抗光幕从“高利润、保效益”的商业模式，像“有竞争的价格与规模平衡”商业模式转变；另一方面，也会促成激光电视主机企业构建自己的抗光幕产品品牌与供给产业链。这两种行业变化，均渴望在近一两年内看到。

业内人士曾经表示，激光电视产品随着技术的成熟、产品市场规模化的实现，成本正在经历剧烈的变化，未来产品的价格很可能只有目前产品的一半。这一背景下，抗光幕产品的“挡路石”效应，必然引起行业人士的广泛关注。驱动抗光幕产品市场格局大转变，已经是激光电视产业的共识：幕、机一体销售，甚至买主机送屏幕都是未来可能出现的格局。