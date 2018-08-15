谁在生产“山寨”家电？ 杂牌和代工厂商是山寨主力

在重庆市石桥铺一建材市场内，经营假冒“西门子套装系列”的一家厨卫用品商店。 资料图

目前，市面上的山寨家电产品，主要都是采取一种“傍名牌”的方式进行生产和销售，有些产品并没有注册任何商标就直接仿冒，也有些产品是注册了和品牌家电近似的商标，打法律的“擦边球”

法治周末记者 蒋起东

买了一台两千元的“松下”空调，以为是“Panasonic”，没成想，到货后却发现是“pamosautc”。

近日，一位浙江的网友在网络发帖吐槽自己的这段购物经历。

虽然商标极为近似，但这位网友发现此“松下”并非彼“松下”，自己购买的“松下”包装盒上的生产厂商是“天津天松科技有限公司”。

法治周末记者通过第三方商业调查工具“天眼查”发现，这家企业曾于2017年12月7日变更企业名称，变更前名称为“天津松下科技有限公司”，虽然也带有“松下”二字，却与来自日本的“松下”没有丝毫关系。

在家电行业，这样的现象并不少见。

近期，某著名电商平台就因被网友指责平台充斥大量“傍名牌”的山寨家电而被舆论广泛关注。

多位家电业内人士向法治周末记者指出，电商平台只是提供给了“山寨”家电一个线上销售的渠道。事实上，在线下，“山寨”家电的销路已遍布三四线城市及广大农村地区。

中国电子商会副秘书长陆刃波对法治周末记者表示，中国人口基数大，家电市场广阔；“山寨”家电厂商众多，集中于珠三角、江浙、山东等制造业发达地区；“山寨”家电监督难度大，监管力度低，这些原因都造成山寨家电在市场上层出不穷。

“山寨”家电泛滥市场

“小夭鹅”洗衣机、“美白勺”电风扇、“Joyong”豆浆机、“Hoier”电压力锅这些家电品牌如果不仔细看，很难分辨，往往让“中招”的消费者哭笑不得。

除了山寨国内品牌家电，山寨厂商还热衷于山寨国际品牌。

仅以“松下”为例，曾有媒体做过统计，全国有数十个以“pa”作为商标开头与“Panasonic”十分相仿的产品在市场上出现，包括但不限于“Pascmio”“Partsoinc”“Paonansi”“Pasncnoeic”“Pansamio”“Panhutian”“Paisunosc”“Pamosautc”“Paonoca”。

此外，像“sanxing”“yilaikesi”等傍着“SAMSUNG”“

Electrolux”等名牌的标识也在市场上比比皆是。

产业观察家洪仕斌告诉法治周末记者，目前，市面上的山寨家电产品，主要都是采取这样一种“傍名牌”的方式进行生产和销售，有些产品并没有注册任何商标就直接仿冒，也有些产品是注册了和品牌家电近似的商标，打法律的“擦边球”。

国内“山寨”家电的市场规模究竟有多大？这个问题一直都没有确切的答案。

法治周末记者曾就该问题致电中怡康等市场调研公司，但得到回复称并没有“山寨”家电市场的相关数据。

资深家电业人士许意强对法治周末记者直言，“山寨”家电市场规模很难有准确的数据，因为“山寨”家电基本上都不是通过能监控到销售数据的渠道来进行销售的，另外，“山寨”家电厂商众多，每家厂商的产量也很难得到统计。

不过，有业内人士向法治周末记者指出，按目前中国家电市场的万亿级规模保守估计，山寨家电的市值或许远不止百亿元。

杂牌和代工厂商是“山寨”主力

山寨家电之所以泛滥，主要还是有利可图。

陆刃波表示，“山寨”家电售价很低，由于缺少品牌附加值，其盈利能力远不及品牌家电。不同于品牌家电，山寨家电往往不需要技术、标准、专利、品牌，也不需要产品的安全认证和检测，更缺少完善的售后服务。因此“山寨”家电的成本也极低，还是有一定的盈利空间。

近日，有媒体报道，来自欧洲的知名家电企业倍科电器在中国的全资子公司常州倍科电器有限公司，在国内为了生存和盈利，为众多山寨、假冒家电品牌提供滚筒洗衣机的贴牌代工业务。

法治周末记者在工作日致电倍科电器位于常州的总公司，希望核实为山寨家电代工一事，接电话的员工告诉法治周末记者，该公司的媒体负责人位于上海分公司。法治周末记者随后致电上海分公司，其接电话员工告诉记者“稍等”后便再无音信。记者随后多次拨打该电话，均处于无法接通的状态。

“生产‘山寨’家电的主体主要有3类，一类是一些杂牌厂商在‘傍名牌’生产；还有一类是做贴牌代工的企业接了‘山寨’企业的订单进行生产；此外，还有一些做家电创业的人想走捷径，会仿冒知名家电品牌。”洪仕斌认为。

在许意强看来，要将“山寨”家电从内部区分来看，一类是纯“山寨”，完全仿造知名厂商产品、没有自己商标的家电，这些多为类似家庭作坊的生产群体在进行生产；另一类是有自己的注册商标，采取“傍名牌”策略的“山寨”企业，这些杂牌企业多数都建有较为完备的生产线，可以批量生产，或者与大企业合作，让其为自己做贴牌代工。

多位家电业内人士对记者表示，“山寨”家电的制造并不需要很大的技术含量，只要在供应链采购到所需部件，进行组装拼接就能完成生产。由于小家电所需部件少，因此更容易成为“山寨”的高发区。

“山寨”商标涉嫌侵权

北京宣言律师事务所律师杜秀军表示：“目前，在市场上销售的大部分山寨家电都未必有注册商标，因为在一般情况下，商标局会采取一定的审查措施，如果是仿冒品牌家电的商标，则很难通过注册。不过，也有一部分山寨家电因为商标局的审查不严格、原有商标权人未提出异议等原因而成功注册下商标，成为漏网之鱼。”

杜秀军告诉法治周末记者，从法理上看“山寨”家电是否构成侵权，并不是看它有没有注册商标，即便这些“山寨”家电成功申请注册了商标，也可能涉嫌构成对原有商标权人的侵权。

“仿冒商标是否构成对原有商标的侵权，一是看商标所属商品类别是否在相关的领域，二是看商标的图形、文字等与原商标的相似度。如果仿冒商标是‘漏网之鱼’，那么之前的商标权人可以通过法律手段无效它的商标。”杜秀军指出。

品牌家电企业维权困难

“山寨”家电层出不穷，既可能损害知名家电企业的品牌形象，又可能给知名家电企业带来经济损失，着实给品牌家电厂商出了不少难题。

洪仕斌认为，品牌家电企业应继续将渠道下沉，采用市场竞争的手段逐步淘汰掉“山寨”家电。

但陆刃波则持另外一种看法：“想通过市场竞争的手段将‘山寨’家电挤出市场或许并没有那么容易，品牌家电除产品本身的生产成本外，还需要技术研发、品牌维护、广告费用、缴纳税费等各方面的投入，而‘山寨’家电这些基本都不需要，‘山寨’家电在价格上较品牌家电永远具备优势。”

“关键还是回到监管。”许意强表示，“尤其是面对‘傍名牌’这种侵权方式，相关部门在监管上也应该与时俱进，不断增强执法力度。”

杜秀军曾为多家知名企业做过商标保护工作。他告诉法治周末记者，企业维权中的困难主要在于赔偿数额低，维权成本高，维权诉讼所获赔偿远远低于维权成本。

“一方面是因为目前司法政策中的‘填平’原则，即需要企业来证明自身损失多少才能索赔多少，企业索赔获得的主要是补偿性赔偿，而不是惩罚性赔偿；另一方面，企业通常会存在取证困难的问题，例如，企业认为‘山寨’家电导致自己损失了很多市场，但这些市场往往是潜在的，企业很难拿出充足的证据来进行证明。”杜秀军表示。