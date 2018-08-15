厦门抽检燃气灶37批次不合格 苏泊尔、广东樱花上榜

本文来自慧聪家电网

慧聪家电网：2018年8月9日，厦门市市场监督管理局在官网公布了2018年厦门流通领域家用燃气用户及附件商品的质量监督抽查检验结果。

结果显示，此次抽查共抽检家用燃气灶79批次，家用液化石油气调压器21批次，家用燃气快速热水器5批次，涉及商品品牌48个。

经检验，有37批次家用燃气灶具不合格，不合格项目主要为未设置熄火保护装置、能效等级、结构等。其中，较为消费者所熟知的苏泊尔品牌产品，也赫然榜中。此次抽检结果显示，在2017年12月30日生产的，型号为JZY-QB608的苏泊尔家用燃气灶，在包装、标识、干烟气中一氧化碳浓度、能效标识以及能效等级的多个项目检验中均不合格。

除此之外，上榜此次厦门市抽检家用燃气灶不合格产品的品牌，还有前田、DOTI、BΛDE、壹品、海鸥、Paohanic、H.GUANG、净康皇冠、OPAICN、BBKL金步高、宝岛、红叶HONGYE、Wahson、WONDERFLOWER、圣火王、全新达、先飞、贵夫人、红阳、海鸥、AD千禧、PSHARE普雪、FSCHRB等。（具体名单附后）

针对此次抽查，厦门市市场监督管理局和厦门市消费者权益保护委员会还建议广大消费者，购买家用燃气器具时，应注意以下几点：

1、购买家用燃气具时，应了解清楚家里使用的气源种类，购买与自己家里的气源相适应的家用燃气具，否则会引发安全事故。

2、购买家用燃气具时，要认真检查燃气具包装上的铭牌标志，是否标注了生产许可证号，气源种类标注是否清楚，如未标注生产许可证号、气源种类未标注清楚或气源种类人为改动过，均不能选购，这些产品可能存在安全隐患。

3、购买家用燃气灶具时，需检查是否配备有熄火保护装置，燃气灶具配备了合格的熄火保护装置后，当燃气灶具意外熄火时，可预防燃气泄漏。一般情况下，如果嵌入式燃气灶具的炉头附近配有两个感应针，可肯定有一个感应针为熄火保护装置，台式燃气灶具的炉头附近如没有感应针，可确定该家用燃气灶具没有熄火保护装置。

4、购买家用燃气灶具时，当采用软管连接燃气管道时，检查是否配备了必备的燃气管道紧固件，如没配备，就不要购买。购买好燃气灶具后，应按要求连接好燃气管道，安装好燃气管道紧固件，当安装嵌入式燃气灶具时，应保证灶具下面的橱柜通风良好。

5、购买调压器时，不应购买可调式调压器，可调式是可以通过旋转调压器上端盖体，来调节出口压力，一般盖体上有左右旋转的箭头。

6、购买家用燃气具时，应去大型商场购买，应购买正规企业生产的家用燃气具。购买家用燃气具时，不要购买价格太低的，价格太低，质量很难保证。

附此次抽查检验不合格名单：

2018年流通领域家用燃气灶商品质量抽查检验不合格名单

2018年流通领域家用瓶装液化石油气调压器抽查检验不合格名单