倍科电器缘何沦为贴牌代工厂

本文来自北京商报

北京商报记者 石飞月

作为一家世界500强企业的子公司，倍科电器自称“欧洲纯正血统”，最近却被曝出为众多山寨、假冒家电品牌提供滚筒洗衣机的贴牌代工业务，成为山寨家电品牌在中国市场泛滥的帮凶之一。此外，在业内人士看来，倍科电器虽然在欧洲等市场叱咤风云，但在中国市场的本土化进程却过于缓慢，如果不能改变战略思维和加大投入改变这一局面，那么只能沦落为边缘化角色。

山寨风波

近日，有消息透露，倍科电器在中国的全资子公司，为海南小天鹅水魔方电器有限公司、深圳博世西门子科技有限公司、三星（上海）电气有限公司、松下（上海）电气有限公司、上海西门子电器有限公司等多家企业，提供假冒小天鹅、博世西门子、三星、松下和西门子的假冒、山寨滚筒洗衣机的贴牌代工业务。

据了解，从2015年开始，倍科电器有限公司开始为上述山寨、假冒知名家电品牌提供贴牌代工业务，2017年在停止了大部分山寨家电的贴牌业务后，还接受了一家深圳博世西门子科技公司的贴牌代工订单。

对此，北京商报记者联系到了倍科电器相关负责人，询问详细信息，对方却称不方便透露。

北京商报记者查询工商注册信息后发现，海南小天鹅水魔方、深圳博世西门子科技均是个人注册的小公司，与小天鹅、博世西门子无任何法律关系，均涉嫌打擦边球蹭名牌；同时，三星上海电气、松下上海电气，以及上海西门子电器，均是未在中国工商注册的企业，而且与三星、松下、西门子也没有法律关系，并非它们旗下的海外子公司。

知情人士透露，倍科电器之所以会走到为山寨假冒知名品牌提供滚筒洗衣机代工贴牌服务的地步，主要是相关经营管理团队过去几年与中国市场上一些低端制造工厂小老板走动频繁。倍科电器销售的一些中低端冰箱、洗衣机，以及厨电产品，均是在浙江等地寻找中小工厂代工，然后，一些手工小作坊因为缺乏滚筒洗衣机的制造能力，转而寻求倍科电器贴牌。

据了解，在中国市场生产的所有家电产品，都必须要取得CCC认证证书方可上市销售。倍科电器为山寨家电企业提供贴牌代工的最直接证据，便是过去几年申请几十份CCC证书。中国质量认证中心的多份认证证书信息显示，从2015年开始，倍科电器就开始为一些山寨家电提供滚筒洗衣机的贴牌代工服务，但每次的订单量并不大，大多在几千到几万台左右。

之后，包括上海西门子电器、海南小天鹅水魔方等生产假冒西门子和小天鹅洗衣机的企业，被品牌所有权人多次公开举报并诉至法院，让倍科电器不得不撤销相关将于2020年才到期的CCC证书。但令人不解的是，在2017年，倍科电器仍然还在为一家山寨家电企业提供滚筒洗衣机的贴牌代工服务。

不过，以上种种行为，据知情人士透露，倍科电器总部可能并不知晓。

神秘倍科

号称世界500强子公司的倍科电器，在中国的知名度并不高，可见该公司的本土化进程并不尽如人意。

资料显示，倍科电器来自英国，当年通过收购一家名为常州家善新科电器有限公司后，在中国拥有了滚筒洗衣机的生产制造能力。工商信息表明，倍科电器有限公司注册地址位于江苏常州洛阳镇，法人代表为宋进平，注册资本金8500万美元，唯一最终控股股东为土耳其的KOC集团。作为世界500强企业之一，KOC集团是欧洲五大家电生产企业之一，旗下有ARCELIK和BEKO两大品牌。

KOC集团曾透露，收购常州家善新科电器有限公司是该公司中国扩展策略的一部分，同时也是该公司北美洲和亚洲-太平洋地区增长计划的一部分。在中国，将继续以滚筒洗衣机为主，主攻中国高端滚筒机市场，在条件成熟的情况下还将生产洗碗机返销土耳其。

尽管倍科一直是欧洲家电市场的佼佼者并且进入中国市场多年，在欧洲市场积累了丰富的滚筒机市场操作经验，且中国高端滚筒机市场正在加热、升温，但摆在倍科面前的不仅是市场对于其品牌认知度偏低、产品网络覆盖率小、产品功能和款式的针对性低等客观阻力，还要面对来自中国、欧洲、日本等同行的激烈竞争和挑战以及滚筒洗衣机市场初步形成的市场格局抵制。

上述知情人士称，虽然拥有行业为数不多的滚筒洗衣机生产线，但是倍科电器在进入中国市场之后，迟迟没有打开市场局面，导致滚筒洗衣机的产能过剩。从而打起了“代工贴牌”生产加工贸易的主意。

此外，2015年，中国质量新闻网公布的信息显示，标称“常州倍科电器有限公司”生产的“BEKO 倍科”牌CNE30220X规格冷藏冷冻箱等4种商品存在以下质量问题：一是总有效容积试验不合格；二是电源连接和外部软线不符合标准的要求；三是外部导线用接线端子不符合标准的要求；四是耗电量不合格；五是能源效率等级不合格，表现为实测的能效等级低于产品明示能效等级，存在以次充好问题。

前途未卜

倍科电器本土化程度不高，不仅仅体现在知名度低这一点上，销量也是个重要的参考因素。倍科电器官网显示，该品牌线下销售渠道一部分为倍科自己的门店，还有一部分集中在苏宁、国美、大中等电器门店。

在线上市场，京东商城、苏宁易购、国美以及天猫都有倍科的产品销售。北京商报记者观察到，京东商城上，倍科电器的产品销量并不高，个别几款用户评价有1000多条，大多数产品都是几百条、几十条的评价。同样是洗衣机产品，小天鹅在京东商城的用户评价大多在几万甚至10万+。国美商城几乎看不到倍科的销量，用户评价显示都是0。相较而言，苏宁易购是倍科电器销量最高的平台，个别产品用户评价超过4万条，其他产品几千、几百、几十不等。

根据第三方机构数据推算，2018年上半年，倍科主要销售产品洗衣机线下销售额为9000万元左右，同期，中国洗衣机市场销售额为323亿元，倍科无疑是洗衣机市场的边缘化品牌。而倍科电器虽然有着世界500强的母公司背书，并进入中国市场多年，但由于缺少宣传措施，在国内市场的知名度远不如戴森。此外，奇怪的是，倍科电器从来没有公布过业绩，网上关于该公司的新闻也比较少。

在家电行业多年的产业观察家洪仕斌也表示，并未听说过倍科的品牌，不过他指出，主要做贴牌的企业有很大的局限性，关键还是要做自主品牌。

家电分析师梁振鹏则指出：“倍科电器销售渠道做得比较差，铺货较少，应该进行适当的市场推广和宣传，加强销售渠道网络和售后服务的建设，当然这都需要本土化的人才，只有加大各方面的投入，才能在中国加快本土化。”

倍科电器为山寨品牌做贴牌代工，正折射出作为外资企业的倍科电器在中国市场生存和经营的艰辛与无奈。中国家电服务维修协会主席团副主席张彦斌认为：“透过相关证据来看，作为外资企业的倍科电器在中国市场为众多山寨、假冒家电品牌提供的代工业务，时间跨度之长，以及所涉及的山寨企业数量之多令人咋舌。这不只揭露了外资企业在中国家电市场生存的困境，还给市场上那些仍在给假冒、山寨家电提供代工的企业敲响了警钟。在高度成熟的中国家电业，任何违法犯罪、投机取巧的事情，都不能再继续干下去了。”