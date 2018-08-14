内忧外患渐次加重 美的集团40亿回购难解大渴

正在拿出真金白银卖力回购的美的集团，难念的经其实并不在二级市场。

2018年8月7日晚间的公告显示，截止7日美的集团（股票代码：000333.SZ）的回购行动已累计耗资12.5亿元，已达其7月5日宣称的40亿元回购总额的三分之一。在回购预案中，美的集团宣称，此次股份回购的目的为 “使股价与公司价值匹配”、“维护投资者利益”。

回想2015年的回购行动，美的集团的确最终成功地稳住了股价。但是这一回，情况已经大大地不同。

说他正走在内忧外患的路上，并不为过。

数据来源：Wind

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截至2017年12月31日，美的总资产为2,481亿元，货币资金余额483亿元，归属于上市公司股东的净资产为737亿元，资产负债率67%，2017年实现归属上市公司股东的净利润为173亿元。假设此次回购资金40亿元全部使用完毕，回购资金约占美的集团总资产的1.6%、约占净资产的5.5%。

本次回购股份用途：予以注销，从而减少公司的注册资本，进而提升每股收益水平。

小知识

根据《公司法》规定，允许回购股票的情形有4种：1. 减少公司注册资本；2. 与持有本公司股份的其他公司合并；3. 将股份奖励给本公司职工； 4. 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份。

本次回购价格：不超过每股50元

本次回购股份的资金总额：不超过40亿元

预计回购股份数量：不低于8000万股，占公司总股本约1.2%

回购股份资金来源：企业自用资金

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从上表可以看出，40亿元对于美的集团庞大的自有资金项目来说算是小菜一碟，只占7%左右。而自宣布回购的一个月内，美的集团已实现回购目标的31%，有望达成其对股民的承诺，不再重蹈万科覆辙。万科曾于2015年宣布回购100亿元内公司A股股份，但最后只回购了1.6亿元。

今年利用回购股份注销以稳定股价的A股公司还有均胜电子。均胜电子目前已累计回购5300万股，共支付13多亿元。自发布回购预案至今，均胜电子的股价一直维持在相当稳定的水平，回购止跌立竿见影。

不过从美的集团最近业绩情况来看，似乎还不能过于乐观。今年以来，在格力电器全面发力的狙击下，美的集团自身的问题开始显现。

数据来源：Wind

数据来源：产业在线

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行业方面，如今中国家电行业是美的、格力和海尔三分天下，既有竞争也有垄断。虽然美的市值一直位居第一，2018第一季度营收仍然遥遥领先，但净利润却和格力电器相差无几，同比只有20.5%，被格力39%的同比吊打。

海尔以营收同比13%和净利润同比15%紧跟其后。美的集团2018第一季度财报显示，营业总成本竟高达639亿元，说明公司内部的运营和管理成本偏高；加上去年收购库卡和东芝、进行股权激励计划等大动作导致美的元气大伤，因此至今还没能使自己的报表好看起来。其与格力“剪不断、理还乱”的大小官司也对企业口碑和声誉也有一定影响。

经济环境方面，中美贸易摩擦的加剧也令股民忧心忡忡。尽管美的一再声明其出口美国业务占比不高，总体业绩未受影响，但高额贸易税收和人民币贬值给A股带来的压力有目共睹。大盘形势下滑也是美的宣布回购之后股价迟迟未能回升的原因之一。

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面对愈加激烈的市场竞争，美的除了加大研发投入和提升渠道效率，去年更通过收购库卡进军人工智能领域，这有望成为美的新的业绩增长点。但根据库卡2018年中报显示，库卡上半年营业收入15.97亿欧元，同比-11.2%，但是管理费用、销售费用依然增长，导致净利润同比-16.6%，还不及美的既有板块平均水平， 能否支撑美的未来发展仍然需要观望。

美的2012-2017销量、营业收入净利率

数据来源：Wind

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自上市以来，美的产销量每年递增，但收益质量有下滑趋势，营业收入净利率从16年的9.92狂跌到17年的7.69。奥维云网数据显示连美的近乎垄断的小家电行业，都不断有后来者居上，抢占了不少市场份额，如苏泊尔、九阳就占领了17年小家电市场50%的份额，赴港上市的小米和IPO进程中的小熊也是潜在的有力竞争对手，因此美的的转型道路比预想中要困难得多。

这次回购股份的举动虽然体现了美的的企业责任感和对自身股价的自信，可如今股价离预案宣称的50元仍有较大差距，40亿元回购金额对比美的集团去年2419亿元的营收来说，也显得诚意不够，中美贸易摩擦白热化更让整个A股市场都胆战心惊。美的要想重获股民信心，恐怕还需时日。