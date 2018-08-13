风雨漩涡中的互联网电视品牌 如何见彩虹？

2018年，互联网电视品牌仍旧面临“生死存亡”的巨大考验。

5年前，互联网电视品牌重新唤起年轻人对于电视产品的热情，5年后，却早已不是当初的模样。7月18日，乐视网正式宣布另外创立乐融品牌，负责智能电视等业务的运营，前途堪忧。17TV已经没了声音，微鲸变得低调起来，酷开与创维重新整合、VIDAA似乎没出过新产品，其他诸如雷鸟、KKTV日子也并不好过。根据奥维数据显示，今年Q1互联网电视品牌市场份额同比下降0.9%，萎缩至10%。在这种市场现状下，互联网电视品牌出现“阵亡”论。

事实上，不仅是互联网电视品牌，就是传统电视企业的盈利也非常差。中怡康监测数据显示，今年上半年彩电市场零售规模同比增长0.7%，零售额同比下滑5.9%。而奥维云网数据也显示，同期彩电市场零售量规模同比增长3.6%，零售额规模同比下滑2%。

在互联网电视“风口”已过的质疑声中，家电产业观察人士洪仕斌表示，不能因为这一板块一时的下滑而否定这一商业模式。在众多传统家电厂商推出量子点、8K等技术概念为电视卖点的同时，消费者的直观感受大多并不强烈，且在电视行业硬件差异逐步缩小的当下，互联网电视企业软件内容方面更具优势。

那么，在传统电视与互联网电视趋近融合的情况下，互联网电视厂商该如何破局？

第一，有内容的品牌才能活下去。

内容为王、运营至上的原则在互联网电视市场依然不会改变，作为用户的刚需，内容只会越来越重要。

根据市场研究机构尼尔森的数据显示，24%的用户注重在线片源的质量问题；28%的用户关心操作系统是否智能；而高达43%的用户最关心电视内容的丰富程度。

而在具备内容之后，就是基于内容之上的运营。

据中国电子视像行业协会副会长彭健峰介绍，目前已经有3亿台存量的互联网电视，激活用户规模也大概有2亿。如此大的互联网电视用户规模，可以在内容订阅、广告运营等方面为主流彩电企业提供可观的收入。

奥维云网数据显示，2017年，OTT广告市场规模达20多亿元，预计到2019年，整个OTT市场的广告将突破百亿大关，对于能在其中发挥巨大作用的互联网电视来说，前景可期。

随着OTT的价值日益显现，一些主要的互联网电视厂商在这方面有了更多的发力，开始去硬件化、开始打造平台。一方面，这是为应对陷入危机的互联网电视市场做出的姿态调整，另一方面，这也是互联网电视行业发展过程中必然会迈进的一个阶段。

第二，加速推动智能生态场景布局。

互联网电视作为向智能场景延伸的绝佳载体，所扮演的角色不能再是仅仅的视频窗口，而是智能家庭互联中的一个关键入口。对于互联网电视企业来说，大力发展电视硬件终究是为了布局其自有的生态，从而在接下来的智慧场景中掌握话语权。

据了解，小米已经连接了超过1亿台IoT设备，已经成为最大的IoT平台，电视作为智能场景的核心入口之一，对“不靠硬件赚钱”而是发力互联网服务的小米来说，小米电视接下来必然会发挥越来越重要的作用；PPTV智能电视品牌也在今年纳入了新成立的苏宁科技集团智能终端公司，苏宁方面表示，未来苏宁终端智能终端公司的产品不会是单纯的电视产品，而是围绕智慧家庭生态打造一系列的科技属性产品；此外，今年联想的电视业务定位也发生重大变化，划入IoT范畴，成为联想进军智能家居的关键一环。诸多案例印证着智能生态场景的构建越来越成为互联网电视的前景所在。

此外，互联网巨头的入局将会给互联网电视行业带来更多的想象，此前，腾讯就入股酷开、雷鸟等互联网电视企业，今年巨头们有了更进一步的加入：百度逾10亿元入股酷开，京东投资雷鸟，腾讯等多家企业入资乐融致新等，这只是BAT等巨头入局智能大屏的冰山一角，巨头的逐渐加入也意味着对大屏市场的更多认可，互联网电视市场也必将会有更大的改变。

第三，高端依然是大势所趋，抓住农村市场。

电视行业是技术密集型行业，技术创新是产品竞争力的主要来源。如何将传统制造商在电视技术上的优势，与互联网电视品牌在“内容生态”上的优势完美结合？推出真正引领消费者客厅智慧生活的人工智能电视，或许才是触动消费者敏感点、实现互联网彩电市场恢复性增长的原动力。

在奥维云网（AVC）副总裁董敏看来，在高端化的行业趋势下，互联网电视品牌也有必要绑定高端的核心供应链厂商，生产一些高端化的产品维持品牌形象。而要朝高端转型，其需要加大对线下渠道的布局。

风行多媒体CEO周坤表示，除了产品软硬件体验和品牌好评度以外，紧紧抓住换机市场也非常重要。“在整个行业下滑的状态下，风行电视线上渠道实现了三位数增长，线下渠道实现了50%的增长。”

周坤近期走访农村市场，大约拜访了50多个经销商。他了解到，在农村宽带普及过程中，老百姓第一件事情就是把家里的电视换成互联网电视。因此他判断，消费者换机需求将逐渐从城市转移到农村市场，未来最长两年之内，最快一年之内，农村市场会出现大规模的互联网电视需求。

2018年，互联网电视品牌依然有很多空间值得去细做，长跑、创新、深耕将是互联网企业发展的代名词。虽然行业新一轮洗牌已经启动，但对于早有准备的厂商来讲，未必不是扩大市场占有率的好机会。