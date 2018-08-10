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你家电器该“退休”了吗？

你家电器该“退休”了吗？
2018年08月10日 07:02 新华网
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　　功能繁多的家用电器已经成为现代生活中的必需品。然而，你们知道家用电器也有“保质期”吗？超出安全使用期的旧家电，容易出现线路老化等问题，从而引发漏电、火灾、爆炸或有毒物质泄漏等事故。那么，我们该如何甄别哪些电器已经进入“退休期”呢？让我们一起对照由国家标准化管理委员会审批出台的《家用电器安全使用年限细则》了解一下吧。

　　以下几种家电超龄最危险，提醒大家注意：

　　电视机——使用年限在8~10年

　　电视机超龄一旦遇到碰撞或温度骤冷、骤热，可能引起爆炸。当电视出现图像不清晰、画面颤抖等情况，意味着相关元器件老化，辐射会增大，这些都是超龄的典型特征。

　　空调——使用年限是8-10年

　　空调超龄灰尘多，堵住风口影响散热。空调最好安装在阴面、通风处，避免阳光直射。

　　洗衣机——使用年限是8年

　　洗衣机超龄可能出现漏水、漏电、机身发热等问题，内部零件老化可能导致漏电或火灾。尤其在高温天气下，长时间使用会增加自燃的可能性。

　　电冰箱——使用年限是10-16年

　　电冰箱超期服役，制冷效果及电气绝缘功能下降，影响食材新鲜度，带来触电风险。运转声音过大、机身颤抖、耗电量大增等，都是超龄的典型特征。

　　电热水器——使用年限是8年

　　超龄的热水器加热管表面易产生水垢，使热量散发效率降低，甚至造成加热管表面爆裂损坏，增加触电的危险。

　　提示：其他家庭常用电器的安全使用年限标准如下图所示，消费者购买时可参考。

(来源：国家标准化管理委员会审批出台的《家用电器安全使用年限细则》)（来源：国家标准化管理委员会审批出台的《家用电器安全使用年限细则》）
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