夏普白电不再日本造 高端洋品牌光环还剩多少？

本文来自智家电 作者：池梅

从夏普电视的低价促销抢市场，到夏普白电停止日本本土生产，已经被富士康全盘接手的日本夏普，为了扭亏、赚钱，正在离曾经的高端品牌越来越远，加速走上了一条低价格、低成本的规模化扩张路。

从黑电的电视机大幅度降价促销，到白电的冰洗等产品停止在日本本土生产，全面转向海外其它地方的低成本制造，从而减少经营成本。

自2016年被收归富士康旗下以来，曾经的日本贵族家电品牌夏普做出了一系列改变，尽管业绩迅速恢复，但是富士康对夏普品牌对外展示的“高贵不贵”的策略改变，也引发了不少争议。与此同时，在鸿海探索家电转型的战略下，夏普也在加快推进重组，这一次则是为了降成本而向海外生产转移。

据外媒报道，夏普公司已于近期宣布，将在2019年9月底前将生产冰箱的大阪八尾工厂停工，停止在日本国内生产白色家电。夏普此举的含义是将生产制造转移到海外，从而提高成本竞争力，但是在日本本土仍然专注于白电的商品企划和研发。事实上，这也正是为了解决富士康整合夏普之后的一个发展新逻辑：低价格的市场竞争背后，必须要拥有低成本的生产制造，从而才能抢夺市场，实现盈利 。

近年来，出于抑制流通费用等目的，面向日本的白色家电大部分在国内生产。夏普八尾工厂于1959年启用，曾负责洗衣机等白色家电的生产与开发。虽然空调、微波炉等逐渐转向海外生产，但运输成本高昂的冰箱在国内维持着每年数十万台的产量。在纳入鸿海之后，夏普已经开始做出将加强海外业务，把白色家电的据点转移到存在市场潜力的亚洲地区的战略转移。

不过，尽管是出于成本竞争的考虑，但是像冰箱这样的大型白色家电的运输费用很高。很多日本其他家电巨头对将供应日本国内的产品转移到海外生产态度消极。即便是在夏普内部，也有“不知道将会产生多大的成本效果”的质疑声音。而且即便是东南亚、南亚，人工成本也在不断攀升，提高自动化、智能化生产流程也需要提上日程。更为重要的是，夏普最近一年多的反弹，更多集中在彩电上，对于白电的投入和发展力度明显偏弱。

不仅白电业务喊停，夏普栃木工厂的液晶电视生产也将在2018年内停止。1968年启用的栃木工厂目前负责生产“8K”超高清电视等，但如今也即将落幕。之后，夏普工厂将保留物流及维保服务据点，但研发智能转移到至堺市的总部和千叶市。据了解，夏普在本地的彩电生产将集中到龟山工厂。

对夏普公司来说，这是战略转型的一大步。在被富士康收购之前，夏普连续亏损，截至2017财年，夏普才时隔4年实现盈利。在富士康的旗下，夏普在电视业务上率先告别高贵冷艳的市场定位，以平民化的低价强势归来。2017财年盈利之后，今年第二季度，夏普净利润同比增长32.6%，不得不说取得了一定成效。

但可以确定的是，夏普离高端品牌定位越来越远已是不争的事实。此次关闭在日本工厂，以低成本生产优势降低成本，同时降低的还有品牌的高端占位。夏普想要以相关服务和尖端领域研发重回高端怕不是那么容易！