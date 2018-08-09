两千元新晋"网红" 米家互联网空调开箱

从7月23日发布以来，小米“米家互联网空调”一直是人们关注的焦点，该机在小米商城售价1999元，即使加上200元的基础安装费，也不过2199元，要知道，格力、美的、海尔等品牌1.5匹变频空调的售价都在3000元左右。那么这款米家互联网空调到底怎么样，让我们从开箱安装说起。

米家互联网空调外包装

从收到空调到预约安装，米家互联网空调延续了小米一贯的精致外观包装，宽度一致的两个大箱子，将室外机与室内机严严实实的保护起来。

空调室内机开箱

打开箱子，可以看到打包的非常精致，一点不乱，同时保护也做得很好。

空调室外机开箱

在室内机包装箱内配有说明书、遥控器、7号电池，在室外机包装内配套有保温套管、排水软管、穿墙帽、PVC保护带与密封胶泥等小配件。

米家互联网空调随机配件

米家互联网空调外观采用抗白色亚光面板，抗紫外ABS材质，不但美观，长期使用也不会变色。

空调室外机细节

空调室内机背面细节

像圆形设计的电源插头等细节，也十分符合小米一贯的精致设计。

带有logo的圆形电源接头

接下来是安装环节，从师傅上门后的一系列准备工作，就处处透着专业；身着统一的服装、白手套与鞋套，安装师傅首先将工具整齐的摆在一块蓝布上。

着装统一的安装师傅

摆放整齐的安装工具

一切准备就绪，接下来要将老空调拆卸下来。首先把室外机拆下，也放在准备好的垫布上，避免弄脏家里的地面。

拆卸下来的老旧室外机

拆室内机时展示了安装师傅的专业素养，提前要了接水的容器，避免拆卸老旧室内机时洒一地残留在机内水。

放掉残留水拆卸老旧室内机

拆完了老旧空调，正式开始米家互联网空调的安装程序，首先是整理室内机的管线，将电源、排水管、冷凝管等捆扎好，从室内机预留的空洞穿出、安置好。

整理室内机背后的管线

将理好的线从预留孔穿出

然后安装保温套管，将铜管包裹入内，并用随机的PVC保护带缠好。

安装保温套管并包裹缠好

管线缠好后，将米家互联网空调的室内机安装在预先钉好的挂架上；在穿过空调管线孔后，安装师傅还细心的用随机附带的密封胶泥将管线孔的缝隙密封严实，预防小昆虫从孔内爬进屋。

密封胶泥正好填补管线的空隙

接下来是室外机的安装，在八月酷暑之中，汗水浸湿了安装师傅的衣服，却没有让他们有丝毫的马虎，每一处细节都专心致志的为用户安装好。

在酷暑之中安装室外机

终于到了最后的步骤，将室外机中的空气抽真空，经过大约30分钟的时间，米家互联网空调就可以投入使用了。

将室外机中的空气抽真空

时尚的外观，漂亮的设计，再加上可以用米家APP远程智能操控，这台1.5匹的米家互联网空调就这样进入了我家；

安装好的米家互联网空调

开启空调，大口径弧形导风板，快速、强劲的送出冷气，让炎炎夏日的居室快速降温。

工作中的米家互联网空调

体验了开箱安装的全过程，相信很多读者对米家互联网空调的性能指标有所期待，这款2000出头的新品空调到底怎么样，我们将在后续为您带来详细的评测报告，敬请关注。