夏普将停止在日本生产白色家电

新浪美股讯 北京时间8月3日消息 共同社报道，夏普公司3日宣布，将在2019年9月底前让生产冰箱的八尾工厂（位于大阪府八尾市）停工，停止在日本国内生产白色家电。今后将向可利用母公司鸿海精密工业生产基地等的海外生产转型，以提高成本竞争力。日本国内将专注于白色家电的商品企划和研发。栃木工厂（位于栃木县矢板市）的液晶电视生产也将在2018年内停止。

因液晶面板业务低迷陷入经营危机的夏普2016年8月被纳入鸿海旗下，董事长兼社长戴正吴正在推动彻底削减成本等经营改革。夏普还提出加强海外业务，决定把白色家电的据点转移到存在市场潜力的亚洲其他地区，为日本国内生产的历史画上句号。两家工厂的员工将通过内部调岗等维持雇用。在日本国内的生产将以高附加值产品和零部件为主。

八尾工厂于1959年启用，曾负责洗衣机等白色家电的生产与开发。虽然空调、微波炉等逐渐转向海外生产，但运输成本高昂的冰箱在国内维持着每年数十万台的产量。虽然生产等转到了泰国等地，但统辖业务的总部职能、研发以及商业用照明的生产仍将继续。

栃木工厂于1968年作为彩电工厂启用，目前负责生产“8K”超高清电视等，但半个世纪的历史即将宣告落幕。研发职能移至堺市的总部和千叶市据点，但工厂将作为物流及维保服务据点保留。夏普国内的电视生产将集中到龟山工厂（三重县龟山市）。

戴正吴3日发布面向员工的寄语称，出于成本竞争力是最重要课题的考虑，做出了艰难决断，虽然关闭多方支持的工厂令人遗憾，但将在全球市场提高占有率。（完）