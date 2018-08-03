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华帝上半年实现净利润3.43亿元 退全款完成80%

华帝上半年实现净利润3.43亿元 退全款完成80%
2018年08月03日 08:48 中国家电网
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　　作者：贾琼

　　华帝股份有限公司8月2日晚间公布2018年半年度业绩快报。报告期内，公司实现营业利润4.04亿元，同比增长43.67%；实现利润总额4.06亿元，同比增长40.10%；实现归属于上市公司股东的净利润3.43亿元，同比增长45.32%；实现基本每股收益0.59元，较上年同期增长43.90%。

　　对于业绩增长原因，华帝表示，主要是由于公司在品牌升级战略下，品牌效应日益凸显，产品结构化调整、渠道资产持续增厚与管理效率提升，促使公司实现了业绩的稳定增长。

　　公开消息，此前华帝借世界杯之机推出了“法国队夺冠，华帝退全款活动”。公司表示，若法国国家足球队在2018年俄罗斯世界杯夺冠，则对在2018年6月1日至6月30日（后延期至7月3日）期间购买华帝“夺冠套餐”的消费者，按照产品发票全额退款。

　　如今2018年俄罗斯世界杯早已结束，但“法国队夺冠，华帝退全款”的活动仍在有条不紊地进行中。根据8月2日华帝的最新公告，考虑到部分消费者的自身特殊原因，“退全款”登记时间延长至8月3日24点止。

　　而根据华帝8月1日在官微上公布的数据显示，截至7月31日24：00，线上已返卡数量为7248单，已返卡金额为2627.9万元，完成率为92.9%。线下已退7195套，已退现金3708万元，完成率为80.77%。线上线下合计退款金额达到6335.9万元。

　　就社会各界关注的“退全款”活动的落实情况，中消协曾在7月24日约谈了华帝公司，督促其重视社会关切和消费者合理诉求，履行退款承诺。8月1日晚间，中消协也宣布，在约谈华帝公司后，“法国队夺冠 华帝退全款”整体落实基本完成，退款额已达到6335.9万元。

　　关于世界杯的营销情况，此前华帝股份发布公告显示，根据活动营销方案，线下渠道的退款责任由销售区域经销商承担。经销商需承担“夺冠退全款”指定产品的进货成本和部分促销费用。该笔费用低于 5000 万元。线上渠道的退款责任由公司总部承担。公司总部需承担 “夺冠退全款”指定产品的生产成本和部分促销费用，而不是“夺冠退全款”指定产品的终端零售额。该笔费用将低于 2900 万元。

　　8月1日，华帝股份在投资者互动平台上表示，“法国队夺冠，华帝退全款”活动期间，公司线下渠道总零售额约为7亿元以上，同比增长20%左右。线上渠道总零售额约为3亿元以上，同比增长30%以上。也就是说，短短一个月左右的时间，华帝股份总计销售额约为10亿元以上，按照2017年公司销售毛利率45.47%来计算，其营业利润为4.55亿元左右。扣除已经退款的6335.9万元，华帝股份仍有约3.92亿元的营业利润。

　　对此，华帝股份证券事务代表王钊召表示，“退全款”活动对终端零售业务有明显的提升作用，公司品牌知名度也得到了较大的提升。

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