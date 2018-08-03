如果说哪个关键词在2018年的投影机市场出现频率最高，那一定非“4K”莫属。从激光电视到家用投影机，各大厂商都在不遗余力的推广着各类4K分辨率产品，在不明就里的人眼里，4K似乎已经真正来到了普及时代，打开4K投影机，各种超高清画面就会扑面而来，猛烈刺激着你的视觉神经。但事实真的如此么，4K分辨率的投影在居家使用时真的一无是处？

噱头大于实际 4K分辨率真的一无是处？

地位尴尬 4K普及问题很多

很遗憾的说，目前的4K内容源数量并不多，仅有的一些内容也大都是通过后期制作出的“伪4K”，虽然画面清晰度有了较大的提升，但是与真正的4K还是有一定的差距。所以很多用户在购买4K产品之后都会面临内容源数量不足的尴尬局面。

4K内容源数量不足，难以支撑用户的观影需求

另外4K对于网络环境也要求更高，理论上说4K片源需要50Mbps左右的网络速度支撑，而大多数中国家庭还在使用着不到30Mbps的网络，这样的网速显然难以支撑4K内容的流畅播放。在居家观影时用户需要经历漫长的缓冲等待，这也让用户的使用体验大大折扣。这些都是居家观影时用户遇到的问题。

一无是处？ 这种说法过分了

虽然要面临很多的问题，但如果说4K投影产品一无是处显然也有些过分。首先全国各地方电视台都在积极布局4K，去年底国内首个4K电视频道已经启动实验播出，4K内容的数量将会逐步增加，虽然目前资源数量不多，但是也不会出现4K内容完全没有的情况，购买了产品之后，用户在家中还是可以体验到4K超高清画面的。

随着技术的不断升级，4K会在不久的将来真正实现普及

未来随着5G的发展和普及，网络的问题也将会迎刃而解。初次以外，现在的相机已经可以支持4K拍摄，想象一下，把旅途中拍下来的美景与家人一起在百吋大屏上分享，这种体验也是非常温馨的。

写在最后：4K必定是未来家用显示市场的发展大方向。虽然目前还面临很多问题，但是我们不应该完全看衰4K投影产品。至于一无是处的说法，笔者认为更是有所偏颇，未来随着技术的发展和配套设施的完善，4K在不久之后就会真正走到我们的身边。