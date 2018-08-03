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上半年家电业“马太效应”凸显

上半年家电业“马太效应”凸显
2018年08月03日 07:30 信息时报
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　　这边厢，家电行业整体表现不尽人意；那边厢，龙头企业普遍实现高增长

　　上半年家电业“马太效应”凸显

　　本版撰文 信息时报记者 刘莉

　　近日，家电行业多家上市公司发布半年报业绩预告，大部分公司业绩喜人。据Wind资讯数据显示，家电板块71家上市公司中，已有45家披露预告，其中29家上市公司预告净利润增长，深康佳A、创维数字、TCL等黑电巨头业绩表现尤为抢眼，前两家净利润更预计翻倍。

　　从行业分析数据来看，无论是彩电、空调，还是厨电，今年上半年整体表现皆不尽人意，但这些领域的巨头仍然有望实现高增长，说明行业集中度进一步提高，马太效应有增无减。

　　黑电

　　“龙头”业绩远超行业平均水平

　　根据各公司中报预告：深康佳A预计上半年净利润为3.2亿至3.5亿元，同比大增10倍；创维数码称，上半年归属上市公 司股东的净利润1.45亿至1.75亿，同比增长166.52%~221.66%；四川九州透露，1至6月归属上市公司股东的净利润1300万~1800万，同比增长167.98%~194.13%；TCL集团预计今年上半年实现净利润16.7亿~18.2亿元， 同比增长50%~60%。

　　据了解，上半年这些企业业绩增长的原因一方面来自于世界杯事件性推动，另一方面来自面板价格下降。不过，行业统计数据普遍不如个股业绩抢眼，说明家电行龙头效应逾发凸显。仍以彩电业为例 ，中国电子视像行业协会和奥维云网近日联合发布的数据就显示，上半年中国彩电市场量增额降。数据显示，上半年彩电市场零售量规模为2260万台，同比增长3.6%，零售额规模为725亿元，同比下降2.0%。其中，线下渠道出现下降——大连锁下降了11%，其他家电下降12%；线上彩电均价则同比下降10.2%，为2545元。

　　出口方面，根据产业在线公布的数据，上半年彩电出口同比增长19.6%；而去年同期出口同比增长24.3%，也就是说彩电出口增速放缓5%。

　　白电

　　美的、格力加大资本运作力度

　　同彩电业一样，上半年“靠天吃饭”的空调行业在全国多雨天气的洗礼下，全行业整体业绩堪忧。但与中小品牌再次面临洗牌形成鲜明对比的是，白云龙头仍然保持高增长。

　　虽然格力、美的中报预告还没出炉，但记者从广州格力获悉，2018年广州格力销售形势良好，其中家用空调销售增长40%，冰箱、洗衣机等品类也增速明显，其中冰箱销售额增长近50%。业内人士预计美的表现也将抢眼，因为其实施的“零库存”管理模式减弱了天气以及淡旺季的影响；另一方面，其5年前实施的精品战略也已将产品质量提升到行业标杆的高度。

　　此外，美的、格力还加大了产业资本运作力度，再度提升了行业集中度。其中，美的集团披露拟以不超过40亿元回购股票；格力电器再度举牌海立股份，持续推进上游产业链整合。

　　厨电

　　行业首迎负增长 巨头逆市预增

　　厨电行业也在今年上半年迎来近十年首次负增长业绩拐点。奥维云网的数据显示，2012年~2017年中国厨电市场零售额平均每年增长13.5%，以两位数高增长领先所有家电品类。但进入2018年，中国厨电市场首次遭遇负增长——今年一季度，厨房大家电市场零售额规模为128亿元，同比下滑6.1%。

　　不过，厨电巨头华帝、万和电气、老板电器、苏泊尔等厨电巨头净利润仍分别最高预增50%、45%、30%和30%，预计分别最高赢利3.5亿元、3.1亿元、7.77亿元、7.4亿元。

　　据奥维云网数据统计显示，从家电高端品零售额占比及同比增幅来看，家电产品高端化成绩显著，且各品类高端品零售额占比比 较平均。其中，吸尘器47.3%、电烤箱47.0%、燃气热水器42.7%、冰箱42.3%，领跑高端品销售市场。中怡康则认为，上半年随着销量增长放缓，高端化结构升级对业绩的重要性凸显。

　　预测

　　全年家电行业增速或仍放缓

　　放眼下半年，奥维云网和中怡康这两大家电行业数据调研公司均认为，由于家电与地产行业关联较为密切，在地产行业去杠杆以及乡镇市场增长空间已有限的背景下，家电行业整体增速将趋缓。

　　业内观察人士还认为，上游原材料价格波动、环保升级带来的成本上涨，以及汇率波动等都要将令企业业绩承压。川财证券行业分析师则指出，从需求端来看，小家电未在的增长空间更大，主要体现在新增需求增长；大家电方面，预计2018年空调销量增速将回落至15%以内，但行业龙头壁垒较高，预计全年无论是在营收、利润增长方面，还是毛利率、净利率水平来看，都仍以远高于行业平均水平发展。

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