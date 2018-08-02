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索尼PS中国发布会：无硬件但看到了国产3A游戏希望

索尼PS中国发布会：无硬件但看到了国产3A游戏希望
2018年08月02日 16:45 IT之家
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　　新浪科技讯 8月2日下午消息，今天下午索尼在上海举办了2018年PlayStation中国发布会。本次发布会意料之中并无任何硬件产品的发布，但通过中国之星计划似乎看到了国产3A游戏的未来。

　　今年下半年，《漫威蜘蛛侠》、《NBA 2K19》将在国内与全球同步发售。此外《怪物猎人：世界》也确定将推出PS4国行版本，官方表示简体中文正在制作中。

　　其中《NBA 2K19》还将推本地服务器，20周年纪念版也将同步发售。除此以外，国行版将独占中文解说，由NBA解说员杨毅等进行配音。这也是继英语、西班牙语后的第三种语言的游戏解说。

　　此外，支持Aim Controller的PS VR游戏《揭秘计划2》和完美世界开发的吃鸡类游戏《Farside》也将在年底前陆续进入国内。

　　本次发布会的亮点在于中国之星计划，现场展示了PS VR进入国内时的护航游戏《除夕》完整版、太空FPS对战类游戏《边境》、以僵尸危机为主题的A-AVG游戏《弥漫》等。

　　虽然在这些游戏中依然能看到国外3A游戏的影子，但无论配音、角色设计以及故事剧情中都能看到中国文化的输出。例如《弥漫》宣传片中的彩蛋，你甚至可以看到近两年在国内出现的外卖送餐员。

　　中国之星计划是为了培养中国本土主机游戏开发者，为这些开发者提供资金和发售等方面的资助。

　　除此以外，本次发布的《西游记：大圣归来》，音乐方面与索尼音乐达成了合作。而《弥漫》则将与索尼影业联合开发影视内容。

　　在这次发布会上，提到本土游戏开发，终于不是换皮不换瓤的MMO-RPG，或许国产的3A输出，并不远了。（中奇）

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