守“本分”却毫无底线？ 拼多多充斥大量山寨家电

本文来自中国家电网 作者：牧野

拼多多上市大吉？

拼多多7月26日正式登陆纳斯达克，开盘大涨40%，截止到上周五（7月28日），拼多多收盘价跌回到24.60美元，市值273亿美元，一举成为中国第三大电商平台。拼多多创始人黄峥也以近千亿的身家成为中国富豪榜前列的年轻人，根据彭博亿万富豪指数，他将由此跻身中国最富的25人之列。

拼多多从创立到上市用了不到3年的时间，不得不惊叹创富的神速，当然，发生了就必有其合理性，互联网+的神奇魔力、强大的资本力量以及创始人黄峥的人脉资源等等。

笔者认为最重要的支撑因素还是来自于市场，中国13亿多人口，意味着一个全球体量最大的消费市场，而且是一个多元化的市场，有的人是从奢侈回归平淡，类似日本作者三浦展提到了第4消费时代，有的人从富裕进入奢侈，有的人小康进入富裕，但对处于发展中国家的中国来说，大部分还处在奔小康路上，还有一部分人没有脱贫呢。各个层级的消费群体都是一个巨大的细分市场，做好其中任何一个细分市场的渠道平台都会成为一个巨无霸，拼多多显然是看到并抓住了中国县级城市、乡镇及农村市场。

以家电为例，拼多多平台上卖的大多是低端产品，通过拼团的方式，价格也非常低。一分钱一分货，这是一个正常的商业逻辑。受收入水平的限制，大部分不发达的乡镇及农村地区以较低价格购买一些入门级的产品，也是惠及了消费者，毕竟解决从无到有，笔者认为这是一个厂家、商家、消费者以及政府多方共赢的好事，也是一个可持续的商业模式。

但是，在拼多多上充斥大量假冒知名品牌的“山寨”家电，一种方式是在知名品牌后面加后缀，比如，索尼是全球知名的电视品牌，在拼多多上你会看到“索尼TV”，”SONY TV”，“索尼4k”，大部分消费者会认为这是索尼的产品，而实际而索尼没毛关系。

类似的还有很多，创维先锋、小米视界、海信智能……

还有一种山寨方式，是直接在品牌LOGO上的创新，通过字体设计，让山寨品牌LOGO视觉效果无限接近被仿品牌，比如，TGL化生“TCL”，SVMSUNG 化生“SAMSUNG”，I-Iisense 化生“Hisense”，看图效果很明了。

这种山寨商品不仅在电视领域，在厨电等其他家电领域也有。

不仅在整个家电领域，在拼多多的其他消费品类也有，可以说有“泛滥”之势。

对这种“山寨”商品泛滥的情况，创始人黄峥是心知肚明的。在上市前夕，黄峥在回应媒体关于打假问题时表示，：“阿里走过的路我们都得走，他们遇到过的困难，吃过的苦，我们都得吃。但是我们作为后面的人，相对幸运一些，至少看过它踩过几个坑，用什么办法解决了，我们相对来说解决（假货）速度会更快一些，付出的代价在前人的经验基础上有可能更小一些。”

淘宝发迹于十几年前，来自资本市场、社会口碑等多方面的压力，淘宝上的假货情况已有明显改观。十几年过去了，淘宝走过了老路，拼多多为什么还要重蹈覆辙？现在打假技术手段和法律手段比十几年前多多了，还有必要所谓“宽进严出”吗？为了低价的冲击力更大、为了集聚更多用户、为了更快发展更快上市，这也许才是黄峥让假货多飞一会的理由。

在招股书中，拼多多用了一个能让美国投资人看得懂的比喻：要做“Costco（美国知名连锁仓储卖场，特点是销售高性价比的产品）和迪士尼”的合体，意思是拼多多既要销售高性价比的产品，又要像迪士尼那样充满乐趣、让每个人都能找到自己喜欢的部分。

大多数消费者都希望买到价廉物美、高性价比的商品，这只能当做一种追求或体验，在正常的市场中是不会长期存在这种商品的。高性价比，“性”（性能）是基础，是分子，但不能利用这种消费心理去卖低质低价的假冒、山寨商品，谁也不希望买到假货，否则所谓的性价比就接近于零。低价是可以，减少功能降低配置，但基本功能和性能应该是可靠的，牺牲产品功能及安全性能的低价带给消费者将是伤害，不仅是消费体验的伤害，有可能是生命财产的伤害。很多乡镇及农村地区消费者的消费知识缺乏，对商品优劣欠缺鉴别能力，而商家利用信息不对称去卖山寨商品是一种不负责任的行为。同样，这些山寨商品也严重损害了品牌厂商的利益，冲击了正常的市场经济秩序。

“假冒伪劣商品危害极大，一定要卡住假冒伪劣的商品，不让它们过关。靠假冒伪劣商品，国家是发展不起来的，是繁荣不起来的，也是没有前途的。”1993年8月25日时任国务院总理朱镕基视察满洲里海关的讲话犹在耳畔。

拼多多的在纳斯达克成功上市，并不能证明这就是一家“好“公司，只能说明公司符合美国资本市场准入门槛，实现了创始人的利益，也将兑现拼多多各轮融资方及投行们的利益，但拼多多的市场在中国，是否符合中国消费者的利益、是否符合供应商的利益，又是否侵害了其他相关方的合法权益？这些利益的博弈也许才刚刚开始。

拼多多上海总部，“本分”二字的标语在办公室随处可见

在6月30日拼多多发布致股东的信中，创始人黄峥提出的核心价值观就两个字“本分”，其含义包括，要诚信，并成为值得信任的人；对管理层而言是专注于为消费者创造价值，我们可能不被理解，但我们总是出于善意，不作恶。

在今年5月的一次媒体采访中，拼多多创始人黄峥在谈到行业竞争与企业发展时说，“拼多多的存在本身就是一种模式，最好的企业应该是不可比的。你可以说我low，说我初级，但你无法忽视我。”

作为身家千亿的拼多多创始人，黄峥目前的个人财富在全球也没有多少人可以企及，没人能忽视他，也不会有几个人说他LOW，但无论作为公民的个人和作为社会公民的企业都应有底线。（牧野）