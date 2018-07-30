技术还是市场？ 探究手机投影的没落根源

很多年以前，手机投影曾经火爆一时，独特的创意吸引了诸多用户的青睐。但是好景不长，手机投影在不久之后就被用户所抛弃。那么究竟是市场需求不够还是技术不过关让手机投影这个颇具创意的产品没落的这么快呢。

技术or市场 探究手机投影的没落根源

从亮度到散热 手机投影技术不成熟

大多数手机投影的标称投影亮度只有几十流明，这样的亮度表现即使在全黑的环境下画面依旧会显得发白，而在明亮的白天手机投影根本不能正常使用，这给用户带来了很不好的使用体验，过低的亮度让手机投影的应用场景大打折扣。

散热问题同样困扰着手机投影的用户。投影过程中会产生很多热量，而手机投影由于体积的问题根本不能把热量快速的散发出去。由于机身过热，手机投影会给用户带来严重的不安，久而久之大家也就逐渐放弃了这个功能。

手机投影最大的缺点就是亮度

价格过高 使用需求不大

除了技术的问题，手机投影也没有想象中那么大的市场需求。一般情况下除非再商务会议或者多人聚会的时候，大家才会有这种大屏的使用需求，更多的时候普通用户为了追求私密性，更愿意单独观看手机。所以除了追求新潮的用户之外，手机投影对很多人吸引力不大。

另外价格也对手机投影造成了限制，在加载投影系统之后，手机投影的价格要比同类产品高出五分之一左右，这对于价格敏感的用户来说难以接受。另外由于使用需求不高，很少有人愿意多花五分之一的价钱选择手机投影。

手机投影这种大胆的创意值得鼓励

编辑观点：从技术到市场需求，手机投影都有着难以克服的缺点，所以在火爆不久之后，这类产品最终销声匿迹。但是笔者认为，这是一种非常好的创意，虽然最终难称成功，但其中得到的经验对于厂商和用户来说的都是非常宝贵的。发展源于创新，对于这种大胆的尝试，笔者还是非常鼓励和支持的。