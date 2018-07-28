中消协：已收到华帝消费者投诉200件

原标题：中消协：华帝正积极处理“退全款”投诉 部分消费者已收到退款

【内容提要】

中消协日前公开征集华帝“退全款”投诉，公告发布24小时内收到投诉73件，已约谈华帝。华帝如何回应消费者异议？后续退款情况如何？

央广网北京7月28日消息 据经济之声《天天315》报道，中消协本月19日公开征集华帝“退全款”投诉，20日晚间对外发布投诉情况称，24小时内收到投诉73件，已向华帝发出《约谈函》，并公开了华帝公司有关中消协约谈的回复函。

据中消协投诉部副主任王炜勇介绍，截至7月26日，中国消费者协会通过公开征集，共收到消费者投诉200件。目前华帝公司正在积极处理中，部分消费者表示已经收到退款。

在北京市中闻律师事务所律师李斌看来，消费要转型升级拉动内需，对于企业而言，更好地获得市场份额和商业信誉，要靠消费者的培育，而这个过程中必须充分保障消费者的知情权、选择权等相关权利。这次事件对于经销商、厂家而言，在如何能够切实保护消费者权益和扩大企业知名度、企业市场占有率之间达到平衡，如何在法律规范框架内开展经销活动等方面都会很有启发。

中消协投诉部索木芽同时提醒广大消费者加强对个人信息的保护力度，时刻保有警惕心。索木芽表示，希望监管部门认真履职，加快相关立法工作进度，同时事后救济制度也要跟上。