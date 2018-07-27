华帝公布退款数字：已超5826万元

【观察者网 综合报道】法国队在今年世界杯上捧得大力神杯，另一边的中国，喊出“法国队夺冠，华帝退全款”的华帝公司也赚足眼球。

7月16日，华帝启动退款流程，26日，该公司再度更新了退款最新进展，显示截至25日晚，线上线下退款/返卡总额已超5826万元。

根据其官方微博公布的数据，截至7月25日22：00，线上已反卡数量为6754单，累计返卡金额：24424135.03元，目前已返卡金额预估完成率约84.2%；

截至7月25日21：00，线下登记总数8967套，已退6552套，完成比例为73.1%，已退款33843052元。

北青报记者对比华帝前一天披露的数据显示，24日晚至25日晚华帝线上返卡数量增加了376单，金额增加了141万多元；线下退款增加了119套，退款金额增加了61万元。

图自微博@华帝公司

据悉，从本周开始，华帝官方微博开始持续更新每日的退款进度。目前来看，华帝的线上和线下退款完成率分别已超过八成和七成。

华帝本次的“退款”营销堪称一波三折。7月16日凌晨世界杯冠军出炉，法国队夺冠，华帝随即宣布启动退款流程。

不过，当时却被消费者指出，其承诺的“退全款”并非是现金，而是相应平台的购物卡。

还有消费者称，被华帝销售人员告知，因其只出示了发票，而没有协议，还参加了满减活动，因此无法参加退全款。

此后，中消协介入，18日在其官方微博呼吁华帝“把广告费花在消费者身上”，希望其“切实履行承诺，按照售前约定和承诺，切实做好每一位消费者的退款工作。”

19日，中消协公开征集有关华帝退款引发的投诉。

华帝于20日回应称将“严格按照售前约定及承诺，切实地做好每一位消费者的退款工作”，并请中消协和消费者监督。

24日，华帝发表声明，首度正式回应“法国队夺冠、华帝退全款”世界杯营销活动。

声明指出，根据公示的活动规则，消费者只有购买指定的夺冠套餐型号产品，方可参加本次“退全款”活动，个别消费者在此期间购买的并非夺冠套餐型号产品是不符合“退全款”条件的。其次，根据公示的活动规则中有关赠品特惠升级说明，“赠品特惠升级”权益和“退全款”权益两者只能二选一，不可重复享受。个别消费者在选择赠品特惠升级后仍要求参加“退全款”活动不符合活动细则。另外，根据公示的活动规则，此次活动的有效期为6月1日至6月30日（后延至7月3日），消费者在非活动期间购买的产品不能参与本次“退全款”的活动。

对于在2018年7月4日24：00前订单为已发货状态，但因非消费者原因导致未能开具发票的，仍然可以享受该活动的权益。

声明也回应了“退卡”风波，指出其实在此前华帝已经过公证的活动细则中已经明确标明，甚至详细到哪个线上渠道购买的华帝套餐退还什么样的购物卡。而这些购物卡由于使用频率高，“含金量”基本都等同于现金，在卡市中流通的折让率都是最低的，因此绝大多数事先阅读过活动细则的消费者对于获得退卡都没有异议。