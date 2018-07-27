2018上半年面板产能上涨 彩电迎销量恢复期

本文来自家电网

今年上半年，面板厂商开始增大对产能的投入，从而导致面板价格不断下降。受面板价格波动影响，彩电市场价格也发生相应变化，加上电商促销、新技术的应用等因素影响，彩电销量上呈现积极的上升趋势。

多条生产线开工 面板价格波动

家电网了解到，2018年上半年，京东方位于合肥的10.5G工厂和成都中电熊猫显示科技有限公司第8.6代薄膜晶体管液晶工厂都开始了商业运营。产量的增加和传统淡季效应都加剧了电视面板价格的下降，4月和5月，32英寸面板的单位报价跌至10美元以下，更不用说更大尺寸面板。

有数据显示，上个月全球13大TV代工厂出货量为751万台，同比增长24.6%。其中富士康出货量达到140万台，出货排名第一，同比增长7.7%；TCL SCBC出货量达到110万台，排名第二，同比增长83.3%。在最新公布的电视面板出货调查报告显示，2018年上半年面板出货总量为1亿3689万片，年增11%。

为了应对面板价格的下滑，BOE和CSOT减少了32英寸面板的生产，并将其8.5G工厂部分产量转成用于生产40英寸和43英寸面板。随着32英寸面板库存的逐渐减少以及第三季度传统旺季的到来，32英寸面板的订单高峰已经出现，从而导致中国面板制造商在7月份将这些面板的单位报价提高2-3美元，反过来也将40英寸和43英寸面板价格提高了1美元。

与此同时，三季度全球电视面板备货旺季启动，品牌备货需求走强，面板厂商也积极有效的去化库存和调整产能。据相关数据统计，三季度全球液晶电视面板市场的供需比为4.5%，供需偏紧。

彩电市场上半年恢复性增长

作为较成熟的家电品类，彩电市场的竞争一直十分激烈。去年彩电市场曾遭遇历史最大的降幅，但是进入2018年后，面板价格下调加上俄罗斯世界杯的举行，全球彩电的销售量出现了恢复性的增长。据家电网了解，全球彩电市场上半年出货量达0.99亿台，同比增长4.9%。

在中国彩电市场，价格战的影响似乎更为明显。奥维云网的数据显示，2018年上半年中国彩电市场零售量规模为2260万台，同比增长3.6%，零售额规模为725亿元，同比下降2.0%，零售面积为1553万平方米，同比增长10.2%。其中，2018年上半年线上彩电市场均价为2545元，同比下降10.2%，线上零售量占比已达到44%，相比去年同期增长9个百分点。与线上零售量增长相对的是线下的衰退，连锁店的零售量已下降11%，其它线下卖场也下降12%。

产业升级或许才能破局

虽然价格下调为销量带来了积极的促进作用，但是随着市场环境的改变，价格所带来的刺激增量正在逐渐减少。据奥维云网线上监测数据显示，2016年上半年均价每降低1元，线上市场规模的增长为9479台，而2018年上半年均价每降低1元，线上市场规模的增长为7956台。

值得注意的是，相比彩电产品的价格，消费者对高端彩电产品的性能关注度越来越高，而高端彩电的份额也在逐步提升。2018年上半年4K电视规模同比增长25.4%，OLED电视规模同比增长110.3%，激光电视规模同比增长241.5%，超轻薄电视规模同比增长109.5%；另外，人工智能也成为彩电市场被着重关注的焦点之一，2018年上半年人工智能电视市场份额为45.8%，较去年同期增长28个百分点。

新显示技术和人工智能的应用令一些高端电视产品画质、形态、性能等方面显示出优势，LG、创维等电视品牌旗下的OLED电视发挥其自发光、轻薄、可塑性强等特性，远远超过液晶电视的销量增长速度，据统计，2018年第一季度OLED电视在高端市场销量达到51万台，增速高达127%，OLED电视在高端电视市场比例已经占据五成以上。

此外，显示产品的应用场景也在持续拓展，新的应用场景不断出现，随着OLED技术的发展，智慧零售、会议、安防、智慧医疗、车载显示等领域出现了新的需求，未来的显示市场规模可以预期将有进一步的增长。