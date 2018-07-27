电视面板价格探底 大陆厂商扩产让友达“腹背受敌”

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集微网消息，7月26日，友达光电举行法说会，友达光电董事长彭双浪表示，第2季度客户库存调整，尤其是电视面板价格面临压力，导致加速探底，整体供需不是很平衡。不过，随着下半年旺季来临，需求转为强劲，第3季面板产能利用率将维持高档。

友达光电披露，今年第2季财报，公司合并营收为750.5亿元新台币，季增0.8%，归属母公司业主之净利为12.5亿元新台币；累计上半年合并营收1，495.0亿元新台币，归属于母公司业主之净利为55.6亿元新台币。

彭双浪指出，出货量方面，第2季大尺寸面板出货量约2，798万片，季减2.1%；第2季中小尺寸面板出货量约4，532万片，季减2.7%。

友达光电表示，虽然电视面板面临较大的价格压力，但公司积极调整产品线及产品组合，单季营收较前季微幅增加0.8%，单季营业净利达21.0亿元新台币，仍维持相对稳定营运成果。财务结构方面，库存天数34天，净负债比5.6%，均处于健康的低水位。

展望第3季，市场库存已经回到健康水平；客户为了冲刺年底销售旺季积极备货，彭双浪表示，将维持好高产能利用率，让产能完全发挥，做好旺季出货的充分准备。

事实上，今年以来，友达光电在电视面板市场的占比在大幅下滑，从去年同期到现在降幅11%，占整体出货比重不到4成。

其原因与大陆面板厂商持续扩产不无关系。今年第二季度，友达光电正式关闭友达在上海松江的面板生产线，虽然友达光电声称是为了优化生产效率，并将产能移转调度至苏州厂区，但包括京东方、华星光电等大陆面板厂商加速行业竞争存在关联。

从分布来看，中国大陆面板厂因产能的持续扩充，整体竞争力明显提升，在全球液晶电视面板市场中的比重不断增加。今年2018年上半年，京东方液晶电视面板出货数量全球排名居首。

如今，友达光电受到大陆面板厂商积极产能扩充的影响，市占率加速下滑；再加上友达光电的投资相对保守，今年下半年G8.5代线扩产产能才会迎来量产，再到产能爬坡还有一定的周期。

彭双浪此前表示，大陆的京东方现在是他们最强劲的对手，作为京东方的同行，他表示台企尽管在多元化方面很努力，但是却没有大陆企业的驾驭得好。