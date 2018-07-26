智能家居成“家暴”工具？ 女子遭未婚夫监视窃听

本文来自千家网

热点关注：智能家居产品与技术成“家暴”工具？

凡事都有两面性。

我们都知道，科技的进步除了给人类带来舒适、便利的生活之外，技术也可能被滥用，比如侵犯个人隐私，甚至变成“家暴”的帮凶。近期，国外媒体便对智能家居技术所引起的负面问题进行了探讨。

技术的不断发展与演进，让我们的生活变得越来越轻松。在家中，我们可以通过Nest来控制房间的温度，也可以利用Alexa为我们播放喜欢的音乐，或设置定时器；而那些能够拍摄视频的家庭安全系统还可以让我们出门在外的时候查看家里的情况。

但是，一些智能家居技术正以有害的方式让用户成为家庭暴力的受害者。

“无论我走到哪里，我做什么，他都能听到或看到……”Aubrey说到。 “这太糟糕了。”

Aubrey还发现她的未婚夫正在家中偷偷地记录她的信息。

“当我打他的主屏幕时……应用程序弹出房屋里的视频，‘天啊！我明白了，那视频里面的人就是我’。于是，我开始在房子里走来走去，应用程序显示我正走进的每个房间，所有的活动都清清楚楚。“Aubrey说。

当Aubrey质问未婚夫时，他却表示这些摄像机是出于安全考虑设置的。

“自己的真实生活被清晰的记录在别人的设备上，而且还不知道这个事实真正在发生了，这让人感到非常的诡异。尽管听起来是出于安全考虑，但我觉得非常不安全”她说。

不过Aubrey并不是唯一的受害者。 纽约时报的一篇报道表示超过30位女性声称她们的另一半也使用类似的控制技术，给她们造成了困扰和恐惧。这些女性表示，她们的伴侣通过远程操作控制家里的温度设置，关闭和打开灯光，甚至通过智能音箱播放诅咒音乐。

随着智能家居设备应用的增加，类似的事件还在增长。国外的一些相关机构已经开始着手对此类事件进行密切关注和调查。总的来看，目前大家关注的焦点主要集中在智能家居设备对用户隐私的侵犯。如窃听个人隐私，或恶意利用智能家居技术与设备对目标用户进行骚扰等等。

由于近几年智能家居技术才刚刚大量走进普通用户家庭，无论是安全意识，还是相应的安全应对机制都没有完善，或是大家对智能家居认知程度都还不足，如此种种原因导致了大众对新技术应用的恐慌。

总而言之，这是智能家居发展过程中肯定会面临也是必须要解决的问题，只是当前的发展速度似乎太快，整个行业和社会都还没能够很好及时的处理应对这些问题。不过从长远的角度来看，智能家居肯定会继续向前发展，无聊是从技术上还是法律上，未来这些问题都会得到解决。（文/蒙光伟）