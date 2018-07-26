修电视被维修站索要580元物流费 夏普拒绝道歉

本文来自长沙晚报

长沙一男子电视坏了 谎称返沪维修被索要580元物流费

在长沙修电视机后伪造物流单 谎称返沪维修索要580元物流费

夏普长沙维修站工作人员欺骗消费者，工商管理部门已介入调查

维修后不久，这台夏普电视机又坏了。

夏普长沙维修站工作人员提供给邓先生的物流单据是假的。

均为长沙晚报记者谢春年摄

长沙晚报帮帮团记者 谢春年

电视机坏了，长沙市民邓先生打电话向夏普公司总部服务热线反映，夏普长沙维修站派维修人员取走电视机，并称将送往上海返厂维修，一个月后维修人员把修好的电视机及长沙与上海之间的物流单等送上门。不久，邓先生发现，他的电视机并没有被送往上海维修。邓先生希望夏普给自己一个有诚意的道歉，却一直没有得到，而夏普在回复帮帮团记者时称，长沙本地维修服务站已代公司道歉，公司不会就此再道歉。

谎称返厂维修，事后被揭穿

据邓先生介绍，他于2013年底花5000元购置了一台52英寸的夏普电视机。今年2月1日，他发现电视开机后没图像，便拨打夏普公司服务热线报修。2月4日，夏普授权的维修站长沙宇和电器公司的两名工作人员上门维修，并当场拆开电视机检查。

之后维修人员说，电视机要送往上海返厂维修，如果修不好，需要花2000元换屏幕。邓先生告诉记者，整个过程维修人员未提及其他维修费。到了3月16日，电视机修好被送到家里，维修费包括往返长沙与上海的物流费580元、厂家维修费450元、长沙维修服务站修理费450元、配件费440元、上门费30元。对于这些费用，邓先生表示，在得到正规单据和凭证前拒绝付费。

半个月后，邓先生发现电视机又出现了故障，开机后又不显示图像了，他又多次拨打夏普热线电话陈述这一情况。

夏普长沙维修站工作人员于4月13日联系了他，并告知电视机其实未寄到上海，而是在长沙本地维修的。这意味着之前维修人员出具的2张物流单不实。此外，工作人员称，440元配件费也存在价格虚高的情况，其实配件费是200多元。工作人员承认存在乱收费行为。

长沙维修公司已被解除合作，但夏普拒绝道歉

记者了解到，长沙宇和电器公司是与夏普公司有业务关联的公司，该公司一名负责人坦承了其维修人员虚报价格和提供不实物流单的事实。在邓先生向夏普投诉后不久，这家电器维修企业被夏普解除合作关系。但邓先生认为，无论是提供不实物流单，还是虚报价格，都属于欺骗消费者的行为，长沙宇和电器公司是夏普授权的维修站，因此夏普应该就该欺骗行为向他道歉。

邓先生说：“我的要求很简单，首先是要夏普一个书面的回复和一个真诚的道歉，然后继续把电视机维修好。”

不过记者从邓先生提供的电话录音了解到，目前夏普同意继续为邓先生维修电视机，且是免费维修及质保1个月，同时也可以要求授权维修网点长沙宇和电器公司向邓先生道歉，但对夏普给予邓先生书面回复及道歉则表示“夏普从来没有过”。

工商管理部门已介入调查此事

记者日前就邓先生反映的情况及邓先生要求道歉的诉求反映给了夏普长沙相关负责人。该负责人表示，他们已经对此事进行了处理，对于更多细节则不愿透露。记者又多方打听才联系到夏普总部的投诉渠道，对于相关问题，夏普工作人员在查询并证实了邓先生的投诉后表示，事情已得到处理，如果邓先生想要维修电视机，维修人员随时会上门维修。至于邓先生要道歉的问题，这名工作人员说，长沙宇和电器已代表公司道歉，公司不会就此再道歉。

另据了解，在接到邓先生的投诉后，目前工商管理部门已介入调查此事。