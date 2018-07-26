新浪科技> 家电 > 正文

彩电行业陷困境：世界杯促的销经不起价格战捅的刀

彩电行业陷困境：世界杯促的销经不起价格战捅的刀
2018年07月26日 07:39 每日经济新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　每经记者 张虹蕾    每经编辑 宋思艰    

　　“欲渡黄河冰塞川”——今年初，在一个产业大会上，奥维云网（AVC）（831101，OC）黑电事业部副总经理朱圆圆如此形容2017年彩电行业表现。相关数据显示，受制面板价格上涨、地产因素影响、互联网电视品牌冲击，2017年中国彩电市场零售规模为4752万台，同比下降6.6%。

　　时隔半年，彩电行业又迎来一次“半年考”，就在7月24日，《每日经济新闻》记者从2018中国智能显示与创新应用产业大会暨第48届CRC彩电行业研究季度发布会上获悉，由于近两年面板价格波动，终端市场品牌竞争激烈，整体彩电市场处于一个动荡时期。

　　此外，价格战也如同彩电行业的“囚徒困境”，2018年，即便面板价格触底，即使有世界杯拉动销量，但并未使行业盈利空间增长，各尺寸价格终端价格均出现历史最低价。

　　价格战现“囚徒困境”

　　“成熟市场，动荡年代”是朱圆圆对2018年上半年彩电市场作出的一句概括。

　　奥维云网公布的数据显示，2018年上半年中国彩电市场在复杂的环境下，增长动力不足，表现为量增额降。据奥维云网全渠道推总数据显示，2018年上半年中国彩电市场零售量规模为2260万台，同比增长3.6%；零售额规模为725亿元，同比下降2.0%；零售面积为1553万平方米，同比增长10.2%。

　　《每日经济新闻》记者发现，从此前彩电行业掀起线上销售热潮，到互联网电视新品牌潮水般涌现，直至彩电吸引了大量资本进入，“低于量产成本价”、“硬件免费”、“羊毛出在猪身上”，“生态圈”等新鲜的观点不断颠覆家电从业者和用户的固有逻辑。去年市场的低迷和2018年彩电价格的一路走低，彩电市场已经经历了多轮起伏变迁。

　　值得注意的是，在这个过程中，价格战对于彩电行业而言一直如同“囚徒困境”。记者从奥维云网方面获取的《2018中国彩电市场半年度总结报告》显示，在彩电快速发展的30年中，大规模价格战超过20次，平均1.5年一次。先后经历了1989年开启自主调价之路、2000年出现全行业首次亏损、2014年互联网品牌入场冲击价格体系。而在2018年，面板价格触底，并未使得彩电行业的盈利空间增长，各尺寸价格终端价格均出现历史最低价。

　　“一说起面板，大家都是惊心动魄，我们希望不要大起大落。”谈到面板价格对于彩电价格的影响，中国电子视像行业协会副秘书长彭剑锋表示，从2016年二季度开始到2017年的三季度面板处于涨价状态。不过，一个尴尬的现状则是，面板降价时，彩电价格也跟着降；但当面板涨价时，彩电却很难涨起来。而国金证券相关研报则显示，当前面板价格已接近成本临界点，下跌空间不大，面板价格的回升也就意味着彩电线上均价存在回升可能，反而有利于行业整体销售收入提升。

　　在互联网电视品牌KKTV总经理杨俊钢看来，面板制造供大于求，部分渠道恶意价格战，传统、互联网、合资品牌的激烈竞争是导致2018年整个彩电市场一路走低的原因。

　　智能化尚不够成熟

　　值得注意的是，虽然价格持续底位，但整个彩电市场出现了回暖的迹象。

　　中国电子视像行业协会副秘书长彭健峰表示，2017年整个彩电市场内销跌了6.6%，2018年上半年，受世界杯的拉动，零售量2260万台，同比增长3.6%。

　　虽然销售量回升，但在价格战背景下彩电企业销售额增长并不容易。创维数码（00751.HK）最近披露的业绩显示，今年4~6月，创维在中国市场的电视机销量为175.1万台，同比增长7.4%，而销售额为37.51亿港元（约合人民币32.6亿元），同比下降2.3%。

　　奥维云网副总裁董敏在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，彩电市场在当下的周期已经结束了规模扩张，通过产品结构调整带动需求释放将会成为主旋律，也顺应中国消费升级背景，新旧技术的切换，会使市场重新洗牌的几率变大。

　　中国电子视像行业协会副会长兼秘书长郝亚斌认为，眼下电视智能化还没有到成熟阶段，“显示+”将成为推动消费升级和经济增长的新动能。此外，智能显示产业是承载大数据、物联网、云计算、5G、人工智能等科技革命重要载体；所有设备和入口都将是智慧显示端口。

　　（实习生任欢欢对本文亦有贡献）

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有