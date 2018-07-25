每天花费1万 惠而浦接盘荣事达“续命”5年

本文来自家电网

7月23日惠而浦（600983）公告披露，于7月18日，惠而浦与合肥市国有资产控股公司续签了《商标使用许可合同》。后者将持有的荣事达“许可商标”许可授予惠而浦使用，其中包括在第7类的洗衣机系列产品以及第11类的电冰箱微波炉产品，及其所属物促销资料等。

家电网从公告中了解到，惠而浦在2018年4月1日到2023年3月31日的五年期间内享有荣事达在洗衣机、冰箱以及微波炉的商标使用权。在商标许可期限内，惠而浦应按使用年度向国资公司支付商标许可使用费，其中首年的商标许可使用费用标准为358万元，大约折合每天1万余元人民币的水准，但此后每年的许可费以上一年使用年度的许可费为基数增加5%。

据HEA了解，目前惠而浦旗下拥有惠而浦、帝度、三洋以及荣事达“四朵金花”品牌，其中“惠而浦”作为大股东自携品牌，在产品策略方面定位于高端及外销市场，产品设计保持欧美风格；而三洋和帝度则是2012年前资方合肥荣事达三洋力推的自主高端品牌，也是该公司在内销市场的主力品牌。如果说“惠而浦”是嫡亲儿子，那么帝度就是女婿，而荣事达则处于尴尬的“前任油瓶”地位。

值得注意的是，惠而浦承诺在许可期限内，对“荣事达”、“Royalstar”商标的推广费用包括媒体广告、印刷广告等投入不低于每年2500万元人民币，同时承诺许可期限内，“荣事达”品牌产品销售收入和占比分别在7亿元人民币和13%的基础上，在上一年度基础上实现不低于5%每年的增长，这意味着被坊间认为是“半条命”的子品牌荣事达被“续命”五年。

荣事达品牌生平坎坷，目前该品牌因历史原因授权几乎碎片化，正是由于零碎的品牌外租令此品牌在市场上的口碑参差不齐，较早前业内人士猜测惠而浦或不会再打理荣事达品牌的产销，并在商标许可到期后选择抛弃。

虽然惠而浦此次选择继续与合肥市国有资产控股公司续签《商标使用许可合同》出乎部分业内人士的预料，但早前惠而浦董秘方斌在接受采访时曾表示会续约，其称“荣事达品牌作为公司品牌战略和产品高中低端布局的重要组成部分，每年收入规模超10亿元，占总收入的20%左右，公司后续对这一品牌当然还有规划”。

尽管惠而浦选择续约让荣事达这个老品牌得以续命五年，但经过数次卖身之后的荣事达如今也只剩下半条命。荣事达的前身是1954年有安徽省合肥市17名个体铜匠和失业工人组成的“西市区五金翻砂生产组”，经过数次更名重组后，在1980年成功研制出第一台洗衣机，为荣事达品牌的崛起，奠定了基础。到了上个世纪90年代，“荣事达，时代潮”的广告词响彻大江南北，让荣事达洗衣机一度坐上了中国洗衣机市场的王座。

转折出现在1996年，彼时在美国家电市场排第三的美泰克，通过与荣事达集团有限公司进行合资，成立包括冰箱、洗衣机、压缩机、销售在内的七家荣事达中美合资公司，进入中国市场。合作初期，由于中国洗衣机市场一片大好，因此双方的合作非常愉快。然而1998年10月荣事达冰箱下线时，中国市场形势急转直下。建立的新工厂拥有120万台的年产能，但每年的销量却只有10台左右。到了2000年，随着家电市场竞争日趋激烈，合资公司出现持续亏损，最终在2002年，美泰克总部决定撤资，双方的合作以失败告终。4年后，美泰克亏损达到900万美元，并背负上10亿美元的巨额债务，最终于2005年为惠而浦收购。经过重重波折，美泰克和荣事达两位；老搭档以不同的方式，又走到了一起，此为后话。

在和美泰克合作期间，荣事达依然是一个完整的品牌，但在2004卖身美的后，这个品牌走向了碎片化的道路。2004年底，美的收购美泰克持有的荣事达美泰克合资公司的50.5%的股权，并陆续收购荣事达集团持有的股权。2008年底，美的收购余下的合资公司的股份。不过，在这起收购案中，美的持有的是合资公司的冰箱以及生产线，并不包括“荣事达”品牌的所有权。美的的收购只是租赁使用“荣事达”品牌。

事实上，在2008年2月8日收购小天鹅之后，加大了“小天鹅”品牌的投入，并在一年后将荣事达并入小天鹅。对于美的而言，小天鹅是收购的品牌，而荣事达是租赁的品牌，因此不敢放开手脚投入。王建国表示“最主要的原因就在于使用权导致不确定因素过多，约束了美的对投入回到的预期”。最终在2013年4月1日品牌租赁到期后，合肥国有资产控股有限公司选择了果断分手，并寻求下一个接盘侠。

这个接盘侠就是合肥三洋。在与美的分手后，合肥市国有资产控股有限公司与当时的合肥荣事达三洋电器股份有限公司签订了《商标使用许可合同》，许可使用期限为五年，也就是2013年4月1日起至2018年3月31日止。然而，五年期未到，2014年10月，合肥三洋就连同荣事达的品牌使用权卖身给惠而浦，并在当年12月，合肥荣事达三洋电器股份有限公司名称变更为惠而浦（中国）股份有限公司，并延续至今。同样的，惠而浦拥有的是荣事达冰箱、洗衣机以及微波炉的品牌使用权。

而荣事达集团已经在2011年宣布注销，意味着这家大名鼎鼎的国有企业已经不复存在，而荣事达这个品牌也散落在各个角落，主打产品冰箱、洗衣机和微波炉在惠而浦手上；各类小家电在荣电集团手上，并不时传出质量不过关的新闻；荣事达水工业有限公司在做净水器；再加上经营品类复杂的荣事达电子电器集团以及其余不成气候的授权公司。

值得注意的是，惠而浦中国的董事长吴胜波表示，2018年惠而浦在中国将正式开启重新起步、整合发展的新序幕。吴胜波说“惠而浦中国将会传承公司百年积累的创新技术和精益的产品品质，同时将深化本土化精英新战略，顺应中国家电行业新变革”。在接下来五年，惠而浦将如何对荣事达的发展进行布局，是决定荣事达品牌存亡的关键。