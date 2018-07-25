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消毒柜原理解析 原来之前我们都错了

消毒柜原理解析 原来之前我们都错了
2018年07月25日 05:55 中关村在线
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　　消毒柜工作原理您了解吗？说到消毒柜，关于这种产品是不是有用的议论，身边很多人抱有完全不同的意见，有些人认为消毒柜非常好用，因为它不仅能代替传统的碗柜，还能对洗过的碗进行消毒杀菌，保证餐具的洁净和卫生；还有很多人认为消毒柜没什么用，餐具都洗过了，哪儿来的不干净？再说了，那么个封闭的空间，里面还带加温，餐具岂不是更容易滋生细菌？那么，消毒柜到底是一种什么样的产品，今天我们就来仔细看看消毒柜工作原理，认真讨论一下消毒柜是不是真的有用。

消毒柜有用吗？它的工作原理是什么消毒柜有用吗？它的工作原理是什么

　　消毒柜有用吗？答案是肯定的

　　消毒柜，顾名思义，就是对餐具进行消毒的专用电器产品，目前消毒柜从使用用途上主要可以分为商用消毒柜和家用消毒柜，不过作为一个普通的消费者，商用产品离我们实在是有点远，所以今天在这里我们只说家用消毒柜和家用消毒柜原理。

　　我们在说消毒柜的原理之前，我们首先要明白一件事，为什么我们要在家中置备消毒柜这种家电产品？消毒柜是不是适合我们？消毒柜是不是真的有用？那么，既然是专门用来对餐具进行消毒的家电产品，我们就需要从刷碗这件事上说起。

大部分中国消费者习惯手洗餐具大部分中国消费者习惯手洗餐具

　　中国是以一个勤劳的国家，中华民族也是勤劳、节俭的民族，数千年的文化传统让我们更加相信自己的双手，我们习惯于亲手去做所有的事情，对于洗碗这种简单的家务劳动，绝大多数中国家庭都会选择使用手洗这种方式，而问题恰恰就出在手洗这种方式上。大家回想一下我们手洗餐具时的方式是什么？用洗碗布加洗洁精清洁餐具，再用水冲干净对不对？

不带杀菌消毒作用的洗洁精不能去除餐具上的细菌不带杀菌消毒作用的洗洁精不能去除餐具上的细菌

　　可事实上，我们使用的洗洁精绝大多数是不带有杀菌消毒效果的，也就是说洗洁精只能去除餐具表面上的油渍，餐具表面的细菌并不能被有效去除；同时，我们使用的洗碗布、洗碗海绵或者百洁布长时间保持湿润状态，再加上洗碗时粘上的食物残渣和有机洗涤剂，简直让它们成为了细菌滋生的温床，我们使用这样带有大量细菌的洗碗布刷洗餐具，根本无法保证餐具本身的清洁和卫生。消毒柜原理就是帮助我们对放入其中的餐具进行消毒，所以我们需要在家中购置一台能够对餐具进行消毒灭菌的消毒柜，更好地保证我们自己和家人的健康。

长时间湿润的洗碗海绵会成为细菌生长的温床长时间湿润的洗碗海绵会成为细菌生长的温床

　　消毒柜种类不同工作原理也不同

　　目前从家用消毒柜原理上可以分为两种，一种是比较传统的红外线杀菌消毒柜，另一种是目前使用比较广泛，也比较先进的紫外线臭氧低温杀菌消毒柜。这两种消毒方式广泛应用于现在的家用消毒柜产品中，并且都能较为有效的餐具进行消毒。不过这两种方式还是存在一定的差距，不仅仅体现在杀菌效率上，对于餐具种类也有一定的要求。

　　简单粗暴——消毒柜原理：红外线高温消毒柜

　　红外线高温消毒柜原理相对单一，消毒柜通过内置的红外线发生装置产生红外线，对餐具、内壁整体进行加热，使餐具和整体环境处于120℃以上的高温环境，利用高温使餐具表面上的细菌细胞内蛋白质发生变质，进而达到消毒灭菌的作用。

红外线高温杀菌是使用非常广泛并比较原始的方式红外线高温杀菌是使用非常广泛并比较原始的方式

　　但这种消毒柜原理对餐具材质的要求较高，一些不耐热的材质不能放进去消毒，比如我们使用最多的塑料、木质、竹制、漆器等材质很可能会因为消毒碗柜中的高温而产生变形、融化、开裂、甚至发生性质变化导致出现毒性等问题。这种利用高温进行消毒的方式简单、可靠，可能算是我们使用的灭菌方式中最传统的一种。而应为红外线杀菌的方式相对比较简单，成本较低，加之并不能对所有种类的餐具进行消毒，所以基本上均为中低端产品。

　　高效实用——消毒柜原理：紫外线臭氧低温消毒柜

　　紫外线臭氧低温消毒柜工作原理较为先进，更加适合现在的家庭使用，同时对餐具本身的材质的要求较少，几乎能够对所有种类材质的餐具进行消毒。我们知道高温能够快速、高效的使细菌失去活性，但也会严格限定餐具材质的种类，而且过高的温度也是对能源的一种浪费。所以这种消毒柜使用不超过75℃的低温进行加热，这一温度能够杀灭大量细菌，达到灭菌消毒的作用，同时还不会因为高温对餐具造成破坏，即使是比较不耐热的木、竹、甚至普通的耐热塑料都能放进其中进行消毒灭菌。

中低温杀菌能很好地保护餐具不受高温损坏中低温杀菌能很好地保护餐具不受高温损坏

　　而紫外线和臭氧是目前在工业、家用中使用非常广泛的消毒方式，并且二者都属于物理杀菌方式，在正常使用环境下不用担心会产生残留，使用相对安全。紫外线具有很强的杀菌效果，尤其是波长在253.7nm的紫外线能够非常有效的杀灭直射物体表面的细菌，并起到很强的防止再生作用。但是紫外线的穿透性极差，对于没有直接照射的区域近乎没有任何杀菌作用，所以这时候就需要臭氧这种同样强力的杀菌方式与之搭配。

紫外线杀菌效果很好 但穿透性较差容易存在死角紫外线杀菌效果很好 但穿透性较差容易存在死角

　　臭氧具有很强的氧化能力，能够直接破坏细菌的DNA、RNA、蛋白质和酶，导致细菌和病毒失去活性。并且这种杀菌方式和紫外线不同，它会充斥整个空间，对消毒柜中的所有位置进行消毒灭菌，不会存在死角。在完成杀菌之后，臭氧还会因为其较强的氧化性和不稳定性，逐渐分解成氧气，不会产生严重的残留或外泄。

强氧化性的臭氧与紫外线结合提供很好的杀菌性能强氧化性的臭氧与紫外线结合提供很好的杀菌性能

　　所以，我们非常清晰的看到，消毒柜是我们家中非常实用，又非常必须的一种家电产品，尤其是在现在这个生活品质快速提升的时代，越来越多的消费者开始关心于生活品质与健康，消毒柜的存在价值也显得越发重要。

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