消毒柜原理解析 原来之前我们都错了

消毒柜工作原理您了解吗？说到消毒柜，关于这种产品是不是有用的议论，身边很多人抱有完全不同的意见，有些人认为消毒柜非常好用，因为它不仅能代替传统的碗柜，还能对洗过的碗进行消毒杀菌，保证餐具的洁净和卫生；还有很多人认为消毒柜没什么用，餐具都洗过了，哪儿来的不干净？再说了，那么个封闭的空间，里面还带加温，餐具岂不是更容易滋生细菌？那么，消毒柜到底是一种什么样的产品，今天我们就来仔细看看消毒柜工作原理，认真讨论一下消毒柜是不是真的有用。

消毒柜有用吗？它的工作原理是什么

消毒柜有用吗？答案是肯定的

消毒柜，顾名思义，就是对餐具进行消毒的专用电器产品，目前消毒柜从使用用途上主要可以分为商用消毒柜和家用消毒柜，不过作为一个普通的消费者，商用产品离我们实在是有点远，所以今天在这里我们只说家用消毒柜和家用消毒柜原理。

我们在说消毒柜的原理之前，我们首先要明白一件事，为什么我们要在家中置备消毒柜这种家电产品？消毒柜是不是适合我们？消毒柜是不是真的有用？那么，既然是专门用来对餐具进行消毒的家电产品，我们就需要从刷碗这件事上说起。

大部分中国消费者习惯手洗餐具

中国是以一个勤劳的国家，中华民族也是勤劳、节俭的民族，数千年的文化传统让我们更加相信自己的双手，我们习惯于亲手去做所有的事情，对于洗碗这种简单的家务劳动，绝大多数中国家庭都会选择使用手洗这种方式，而问题恰恰就出在手洗这种方式上。大家回想一下我们手洗餐具时的方式是什么？用洗碗布加洗洁精清洁餐具，再用水冲干净对不对？

不带杀菌消毒作用的洗洁精不能去除餐具上的细菌

可事实上，我们使用的洗洁精绝大多数是不带有杀菌消毒效果的，也就是说洗洁精只能去除餐具表面上的油渍，餐具表面的细菌并不能被有效去除；同时，我们使用的洗碗布、洗碗海绵或者百洁布长时间保持湿润状态，再加上洗碗时粘上的食物残渣和有机洗涤剂，简直让它们成为了细菌滋生的温床，我们使用这样带有大量细菌的洗碗布刷洗餐具，根本无法保证餐具本身的清洁和卫生。消毒柜原理就是帮助我们对放入其中的餐具进行消毒，所以我们需要在家中购置一台能够对餐具进行消毒灭菌的消毒柜，更好地保证我们自己和家人的健康。

长时间湿润的洗碗海绵会成为细菌生长的温床

消毒柜种类不同工作原理也不同

目前从家用消毒柜原理上可以分为两种，一种是比较传统的红外线杀菌消毒柜，另一种是目前使用比较广泛，也比较先进的紫外线臭氧低温杀菌消毒柜。这两种消毒方式广泛应用于现在的家用消毒柜产品中，并且都能较为有效的餐具进行消毒。不过这两种方式还是存在一定的差距，不仅仅体现在杀菌效率上，对于餐具种类也有一定的要求。

简单粗暴——消毒柜原理：红外线高温消毒柜

红外线高温消毒柜原理相对单一，消毒柜通过内置的红外线发生装置产生红外线，对餐具、内壁整体进行加热，使餐具和整体环境处于120℃以上的高温环境，利用高温使餐具表面上的细菌细胞内蛋白质发生变质，进而达到消毒灭菌的作用。

红外线高温杀菌是使用非常广泛并比较原始的方式

但这种消毒柜原理对餐具材质的要求较高，一些不耐热的材质不能放进去消毒，比如我们使用最多的塑料、木质、竹制、漆器等材质很可能会因为消毒碗柜中的高温而产生变形、融化、开裂、甚至发生性质变化导致出现毒性等问题。这种利用高温进行消毒的方式简单、可靠，可能算是我们使用的灭菌方式中最传统的一种。而应为红外线杀菌的方式相对比较简单，成本较低，加之并不能对所有种类的餐具进行消毒，所以基本上均为中低端产品。

高效实用——消毒柜原理：紫外线臭氧低温消毒柜

紫外线臭氧低温消毒柜工作原理较为先进，更加适合现在的家庭使用，同时对餐具本身的材质的要求较少，几乎能够对所有种类材质的餐具进行消毒。我们知道高温能够快速、高效的使细菌失去活性，但也会严格限定餐具材质的种类，而且过高的温度也是对能源的一种浪费。所以这种消毒柜使用不超过75℃的低温进行加热，这一温度能够杀灭大量细菌，达到灭菌消毒的作用，同时还不会因为高温对餐具造成破坏，即使是比较不耐热的木、竹、甚至普通的耐热塑料都能放进其中进行消毒灭菌。

中低温杀菌能很好地保护餐具不受高温损坏

而紫外线和臭氧是目前在工业、家用中使用非常广泛的消毒方式，并且二者都属于物理杀菌方式，在正常使用环境下不用担心会产生残留，使用相对安全。紫外线具有很强的杀菌效果，尤其是波长在253.7nm的紫外线能够非常有效的杀灭直射物体表面的细菌，并起到很强的防止再生作用。但是紫外线的穿透性极差，对于没有直接照射的区域近乎没有任何杀菌作用，所以这时候就需要臭氧这种同样强力的杀菌方式与之搭配。

紫外线杀菌效果很好 但穿透性较差容易存在死角

臭氧具有很强的氧化能力，能够直接破坏细菌的DNA、RNA、蛋白质和酶，导致细菌和病毒失去活性。并且这种杀菌方式和紫外线不同，它会充斥整个空间，对消毒柜中的所有位置进行消毒灭菌，不会存在死角。在完成杀菌之后，臭氧还会因为其较强的氧化性和不稳定性，逐渐分解成氧气，不会产生严重的残留或外泄。

强氧化性的臭氧与紫外线结合提供很好的杀菌性能

所以，我们非常清晰的看到，消毒柜是我们家中非常实用，又非常必须的一种家电产品，尤其是在现在这个生活品质快速提升的时代，越来越多的消费者开始关心于生活品质与健康，消毒柜的存在价值也显得越发重要。