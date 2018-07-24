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风雨漩涡中的暴风冯鑫 赌命互联网电视能否看见彩虹

风雨漩涡中的暴风冯鑫 赌命互联网电视能否看见彩虹
2018年07月24日 08:09 新浪科技综合
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　　本文来自智家电 作者：乔华

　　当前在中国彩电市场上，围绕暴风集团和暴风电视出现两种截然不同的看法：对于暴风集团，大家都担心，这家当年红极一时的互联网视频网站企业，未来靠什么活下去，是不是会拖累暴风电视的发展？

　　公司业绩预亏、各项业务尚未盈利，九成以上股份被质押，实控人冯鑫的股权遭司法冻结；一系列负面消息让外界对暴风集团的质疑和担忧达到顶峰。同样是互联网电视为主业，同样是多领域的快速扩张，暴风会不会成为下一个乐视成为外界最大的担心和害怕。

　　在今年5月底的暴风集团公告中，控股股东冯鑫累计质押暴风集团的股份占其持有公司股份总数的95.35%。到7月6日，因为与中心资本股权转让的合同纠纷，冯鑫名下暴风集团部分股票被司法冻结。7月9日，暴风集团股价跌停。暴风集团也置身于一场“暴风雨”之中。

　　之后暴风集团冯鑫两小时长谈的文章中，外界解读出了中信撤资的原因很大程度上在于，不看好暴风魔镜在VR业务上的发展前景。VR业务一度是暴风集团的核心业务，从2014年以暴风魔镜和暴风未来作为VR业务的主要载体，接连推出了四代VR手机壳子。伴随着业内对VR概念的热炒，暴风集团的股价曾一路水涨船高，但VR热潮一退，暴风经历了从327.01元到12.85元的股价回落。

　　创立于2007年的暴风集团，以互联网视频服务起家，之后从暴风影音一度扩张至VR业务、暴风电视、暴风体育等多个领域。这样的战略路径很容易让人联想到乐视，是一种涵盖互联网视频、VR、智能家庭娱乐、直播、影视文化、互联网游戏、O2O等多业态的“联邦生态”模式。

　　在VR业务失利后，暴风将主营业务再次选择押宝暴风TV上。冯鑫甚至为电视业务定下了今年200万台、今后600万台销量的目标。并且希望通过再融资、增加商业化（如广告）收入、电视新产品线正毛利、提升库存周转率、改善现金流等方式，将电视业务引向健康的运营上：“今年要完成两百万台销量，2019年进入盈利期，2020年和2021年至少有一二十亿利润的期望值”。

　　然而，面对一片红海的电视行业，暴风电视的期许或许太过于乐观。不仅是互联网电视品牌已经经过了好几次大浪淘沙的洗牌，就是传统电视企业的盈利都非常差。中怡康数据显示，2017年国内彩电市场零售量规模为4781万台，同比下降8.1%。而且在需求、原材料、运营成本等多方面因素下，2017年主要品牌净利润仅为1.3%。

　　因此，甚至有业内人士称押宝在互联网电视上，对暴风集团来说是一个非常危险的战略转型。如果想在电视上盈利要解决的问题涉及商业模式、产品和供应链等诸多方面。这些都是“远水难救近火”，更为重要的是一旦暴风集团出现经历危局，这将会拖累暴风电视业务的市场拓展和推进速度。

　　不过在一系列负面之外，暴风集团总算迎来了些好消息：来自于BAT阵营的投资人，计划以现金5亿元人民币，对子公司暴风统帅进行增资股份，这正是暴风电视的运营主体。尽管具体投资内容还不确定，但资金压力有所缓解。而暴风能否看到风雨后的彩虹，仍然属于未知。

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