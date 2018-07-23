康佳加速涉猎芯片新能源汽车 “新飞”进入整合期

■本报记者 贾 丽

老牌国企康佳，在它进入第38个年头的时候，开启了一场声势浩大的变革。今年以来，康佳集团（下称康佳）动作不断，先是大手笔收购新飞电器（下称新飞），然后又宣布布局存储、芯片、精密制造等，择机进入大健康、新能源汽车、5G等领域，并提出新战略及4年营收破千亿元的目标。

日前，康佳相关负责人接受《证券日报》表示：“半导体市场空间很大，康佳将进一步在存储、物联网芯片、资金密集型制造等领域进一步布局。公司将启动多融资渠道，大股东华侨城也会提供支持。”

在将新飞收入囊中之后，目前康佳正在对新飞内部资源进行重整。该负责人告诉记者：“‘新飞’这一老字号品牌资产将得到保留，康佳将保证新飞运营的独立性。接下来康佳将在白电业务上双品牌运作，发挥各品牌优势，同时让其资源互补。康佳也正在对新飞品牌进行年轻化、高端化改造。”

保留老字号

双品牌运作

对新飞的4.55亿元收购，让传统的彩电巨头康佳再次活跃在外界的视线中。

今年以来，康佳频频资本运作。近日，康佳以4.55亿元竞得河南新飞电器等新飞系公司100%股权，获得外界关注。

康佳方面称，公司将借助收购壮大规模，打出“新飞”和“康佳”双品牌，进一步做大做强康佳白色家电业务。

如今，距离其拿下新飞上述股权已有一个多月，康佳对新飞的复苏采取了哪些措施？

康佳负责人向《证券日报》记者表示：“目前康佳已对新飞现有生产设备进行维护、运营，同时将上下游渠道打通，帮助新飞尽快恢复生产。接下来康佳会对新飞品牌形象进行改造，以适应当下的消费市场。经营重启后，康佳会优先录取原新飞员工。”

他透露：“新飞目前的品牌资源依旧有巨大价值，其可以弥补康佳在白电领域的不足，与康佳品牌实现资源互补。”

4年内营收破千亿元

欲变身投控平台？

在收购新飞后不久，康佳新一轮转型正式浮出水面。近日，康佳对外公布转型新战略：一个核心定位，打造以科技创新驱动的平台型公司；坚持两条发展主线，推进战略转型升级的落地。

同时，康佳明确了三项发展策略：改革，围绕业务形态，实施混改聚力发展；转型，围绕新兴产业，打造新产业赛道；升级，围绕智慧家庭，升级现有业务模式。

如此大规模的变革，在康佳历史上也并不多见。此次，康佳也提出了新一发展目标：十三五末完成营收目标600亿元，2022年完成营收目标1000亿元。为了达成这一目标，康佳开始加快在多元领域布局。

白电、存储、芯片、环保、智慧家庭，康佳忙得是不亦乐乎。然而这是否会让康佳“忙不过来”？而康佳如此大踏步地进入众多领域，后续资金又能否跟得上？

对此，康佳上述负责人表示：“康佳进入的半导体等产业，需要的资金量确实很大。康佳作为一家上市公司有巨大的体量，大股东华侨城也会提供支持，再加上政府资金，康佳可以在产业实现深度布局。”

他认为，康佳自身在半导体等领域有巨大需求，同时也看好这些产业巨大的市场空间。“康佳对半导体有很强消化能力。同时，康佳此前一直在半导体领域储备，只是没有将这些储备民用化，但康佳是有优势的。存储、物联网芯片，产业链上游的半导体制造、资金密集型制造、半导体设备等，都是康佳未来关注的产业。”

目前看来，康佳此轮转型初见成效。近日，深康佳A发布了2018年半年年度业绩预告公告，报告期内公司实现营业收入约176亿元，相比去年同期增长约54%；净利润为3.2亿元-3.5亿元，是去年同期的10倍。

公司称，上半年预计经营业绩变动原因与康佳确立的中长期发展战略规划相关。

产业经济观察家梁振鹏认为：“定下了千亿元目标的康佳，也在寻求新的增长点与转型方向。长远来看，这个家电老品牌正在加速去‘电器化’，有意转而成为一家科技创新驱动的投控平台型公司。”