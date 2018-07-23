老牌家电进入“换挡期”千亿梦多元探路警惕大跃进

■贾 丽

在深圳南山区高新园内，家电制造巨头康佳、创维、TCL三栋大楼遥遥矗立。然而这三家企业的创始人陈伟荣、黄宏生、李东生也曾是同班同学。他们被命运捆绑在一起，用不同的人生轨迹，缔造了不同的传奇。

如今，面对风云变幻的家电业和已悄然生变的消费市场，家电企业不约而同地开始了新一轮变革。它们均在求“变”，只是不同的是，它们发展轨迹不同，变的方式也不尽相同。

2018年伊始，几乎在同一时间，康佳和创维宣布了其新一轮变革和转型战略。

身为国企，康佳的此轮变革显得更声势浩大。结合混改，康佳将彩电业务独立，同时提出向芯片、环保等产业加速进军的口号。而创维内部暗流涌动，几次人事变动传递出其新旧班子交替的信号。创维也开始向厨电、智慧制造等高利润领域大肆扩张。

实际上，不仅是创维、康佳，很多老牌家电企业都在近几年陆续开始自我转型。长虹很早就开始国企改革，业务转型。去年70后、80后人员在长虹系各个公司大规模上位，引发一轮高层换血。而TCL也在调整之中，内部高层变动不断。TCL已剥离30多个公司，将自身打造为以华星半导体显示产业为核心业务的资本市场平台。去年李东生亲自上阵整合手机业务平台——TCL通讯。李东生近日也向《证券日报》记者透露，自己已在培养接班人。

彩电巨头选择在这个时期巨变，特别是在今年加快脚步，是有其根本原因的。当下，市场竞争激烈、原材料上涨、技术迭代加快、消费升级均倒逼彩电制造企业变革。同时，众彩电巨头均在近年提出了自己的千亿梦。然而，彩电硬件已经到了一个瓶颈，企业要想再做大，就必须寻求新的支柱产业和更高的利润空间。

“大跨度”转身的愿景很美，但也压力重重、风险巨大。回看环保、半导体、新能源汽车，哪一个领域不是需要雄厚的资金支撑、持续的研发能力和专业的技术支持？

家电巨头转型任重而道远，在关键时期，虽动作不能滞缓，但也不可过于急切。家电企业要真正实现“大跨越”，警惕“大跃进”。