新浪科技> 家电 > 正文

老牌家电进入“换挡期”千亿梦多元探路警惕大跃进

老牌家电进入“换挡期”千亿梦多元探路警惕大跃进
2018年07月23日 01:49 证券日报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　■贾 丽 

　　在深圳南山区高新园内，家电制造巨头康佳、创维、TCL三栋大楼遥遥矗立。然而这三家企业的创始人陈伟荣、黄宏生、李东生也曾是同班同学。他们被命运捆绑在一起，用不同的人生轨迹，缔造了不同的传奇。

　　如今，面对风云变幻的家电业和已悄然生变的消费市场，家电企业不约而同地开始了新一轮变革。它们均在求“变”，只是不同的是，它们发展轨迹不同，变的方式也不尽相同。

　　2018年伊始，几乎在同一时间，康佳和创维宣布了其新一轮变革和转型战略。

　　身为国企，康佳的此轮变革显得更声势浩大。结合混改，康佳将彩电业务独立，同时提出向芯片、环保等产业加速进军的口号。而创维内部暗流涌动，几次人事变动传递出其新旧班子交替的信号。创维也开始向厨电、智慧制造等高利润领域大肆扩张。

　　实际上，不仅是创维、康佳，很多老牌家电企业都在近几年陆续开始自我转型。长虹很早就开始国企改革，业务转型。去年70后、80后人员在长虹系各个公司大规模上位，引发一轮高层换血。而TCL也在调整之中，内部高层变动不断。TCL已剥离30多个公司，将自身打造为以华星半导体显示产业为核心业务的资本市场平台。去年李东生亲自上阵整合手机业务平台——TCL通讯。李东生近日也向《证券日报》记者透露，自己已在培养接班人。

　　彩电巨头选择在这个时期巨变，特别是在今年加快脚步，是有其根本原因的。当下，市场竞争激烈、原材料上涨、技术迭代加快、消费升级均倒逼彩电制造企业变革。同时，众彩电巨头均在近年提出了自己的千亿梦。然而，彩电硬件已经到了一个瓶颈，企业要想再做大，就必须寻求新的支柱产业和更高的利润空间。 

　　“大跨度”转身的愿景很美，但也压力重重、风险巨大。回看环保、半导体、新能源汽车，哪一个领域不是需要雄厚的资金支撑、持续的研发能力和专业的技术支持？

　　家电巨头转型任重而道远，在关键时期，虽动作不能滞缓，但也不可过于急切。家电企业要真正实现“大跨越”，警惕“大跃进”。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有