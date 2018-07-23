南京银隆查封风波持续2日敲警钟 董明珠造车再遇坎

■本报记者 贾 丽

拖欠货款、IPO暂缓、大面积停产、停工、陷入官司漩涡……今年以来，银隆的负面消息不断传来。

近日，更有消息称，南京银隆新能源有限公司被查封，项目停工。

所幸的是，此风波并未持续太久。日前，南京银隆项目的负责人何耀龙对外表示，该项目合作单位与银隆在合同履行上存在分歧，合作单位向法院申请诉讼，所以法院进行了查封。不过目前双方已通过友好协商解决问题。“合作方已向法院申请解封，公司运营正常。7月23日将恢复项目合作。”

7月22日，法院工作人员已到南京银隆产业园进行现场解封。

据了解，园区现场停了大量客车。上述负责人解释称，这些客车是即将交付客户的新能源客车，约300多辆，目前正在做交车前的准备。

根据媒体曝光的查封公告显示：2018年7月18日，江苏省高级人民法院对南京银隆新能源项目不动产进行查封，查封起始日期为2018年7月20日。而在7月22日，这一查封就被解除。

虽然风波仅持续了2日，但也为银隆的后续发展敲响了警钟。

近一年以来，银隆的扩张速度之快令人称奇：银隆已经在珠海、邯郸、成都等地建立了约11个生产基地，同时处于建设阶段的还有8家。银隆的快速扩张也引发外界热议。

而格力电器董事长董明珠坚定地看好银隆，以个人身份对其进行投资，如今位居银隆第二大股东，持股17.40%。

公开数据显示，董明珠进入银隆后，仅8个月时间，银隆就签下总计约800亿元的7个新能源产业园项目，遍布国内几大经济区的产业园基地布局已经初具雏形。按照规划，2020年的产能目标是10万辆。而银隆新能源南京基地就是在去年5月份开建的，拟投资100亿元。

“如今看来，银隆的前期大量投入，已导致其资金链吃紧。银隆必须尽快开拓市场、回笼资金，同时寻求多融资渠道，否则其在各地的项目将很快面临收缩或转型。”中国家电商业协会副秘书长张剑锋认为。