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智能家电提升生活品质 但为何成摆设

智能家电提升生活品质 但为何成摆设
2018年07月23日 00:45 新浪科技综合
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　　本文来自 北京晨报

　　手里拿着子女送的最新款苹果手机，却不会用，只会接听电话和微信视频；先进的智能家电，本应是给生活带来便利，但老人不会操作变成了摆设……家住安徽合肥市戴安桥社区辖区的王奶奶，儿媳新买的智能带触摸按钮的电饭煲她是一次都没用过；不仅是电饭煲，家里的电视、洗衣机也各有两个。

　　科技让生活更美好，智能家电让我们的生活更有品质。作为一种情感表达手段，一些年轻人将智能家电当成礼物，以此来表达他们对老人们的爱与关心。然而，原本旨在便民、利民的智能家电，老人们“不会用”“使不上”，这不仅造成了资源闲置与浪费，也让老年人成为智能时代的边缘群体。

　　年轻人与老人们存在着鲜明的代际差异，对于年轻人来说很容易的事情，对于与时代“脱节”的老人们来说或许就很困难。一方面，与老人们相比，年轻人受教育水平往往更高，对新生事物也更容易接受；另一方面，与年轻人相比，老年人对生活品质的需求并没有那样精细化、个性化，他们的消费需求并不需要那么“花哨”。

　　在物质生活渐次丰盈的当下，一些消费者认为“越贵的智能家电，品质就越好”，却忽视了老人们的实际需求与接受能力。家电企业为了在激烈的市场竞争中脱颖而出，不断制造出一些“高大上”的商品；迎合年轻消费者却忽略、漠视老年消费者的需要，也是造成“智能家电成摆设”不容忽视的原因。智能家电在无形之中建构了一道人为的藩篱，将老人们区隔、排斥在外。一些智能家电年轻人使用都没那么方便，遑论“慢了一拍”的老人们？“智能家电成摆设”犹如一面镜子，给家电企业带来提醒与启示——只有更低门槛，更加人性化、更易于操作，智能家电才能受到更多消费者的青睐。  杨朝清

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