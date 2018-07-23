华帝回应中消协：部分消费者不符合退全款条件

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北京商报讯（记者 石飞月）7月20日，针对中国消费者协会（以下简称“中消协”）的“喊话”和《约谈函》，华帝回应称退款工作正在有序进行，但部分消费者不符合退全款条件。

随着法国队的夺冠，俄罗斯世界杯也渐渐降温。不过对于因“夺冠退款”而被顶上风口浪尖的华帝而言，这几天的经历可算是百感交集：从法国队夺冠后的全网哗然，到线上线下紧锣密鼓开始退款，再到正负面信息双管升温，各大媒体开始对华帝此次活动诸如“退款变退卡”、“有发票无法退”等细节提出了各种质疑，甚至还惊动了中消协。

7月20日晚，中消协公开了华帝公司的回复函。在此次的回复函中，华帝列举了此次“退全款”活动的详细流程、规定等。对于此次遭到的投诉，华帝回应称，有部分消费者购买非夺冠套餐型号产品却要求退全款，也有消费者在选择“二选一”的赠品后依然要求退全款，还有的消费者在非活动期间购买产品仍要求退全款。华帝还强调，线上活动的“退全款”是指退等额的平台消费卡，由华帝公司负责；线下活动的“退全款”根据消费者和经销商签订的《活动协议》，由经销商负责。

华帝称，在7月15日凌晨法国队夺冠后，客户中心第一时间以短信形式通知了参与活动的用户办理退款相关事宜。截至7月20日10时，线上共收到退卡申请4292件，申请退卡金额1550万元；线下已退款1629件，已退款单数占总数比例约19%。

从7月17日起，中消协连续三天“喊话”华帝，让华帝履行承诺。“把广告费花在消费者身上，这个营销创意还是挺赞的。希望华帝切实履行承诺，按照售前约定和承诺，切实做好每一位消费者的退款工作。诚信，才是任何营销的完美注脚。”7月18日，中消协发布微博并@华帝公司。

7月19日，中消协发布公告称，有消费者反映和媒体报道，华帝公司未能依约定兑现承诺，为了保护消费者合法权益，公开征集有关“法国队夺冠，华帝退全款”活动引发的投诉。中消协表示，希望在“夺冠套餐”退全款中遇到障碍的消费者，按公告中明示的网址反映具体情况。

对于中消协的“喊话”，华帝在7月20日凌晨做出回复，表示目前消费者退款工作已在紧张有序地开展。将恪守诚信原则，严格按照售前约定及承诺，切实地做好每一位消费者的退款工作。

7月20日下午，中消协又发布《关于华帝促销活动引发投诉处理工作的进展情况》，表示已经向华帝公司发出《约谈函》，约谈工作正在准备中。同时，中消协还行函苏宁、京东、阿里巴巴和国美在线调查相关情况。国美回复，涉及国美在线的相关咨询申请17件，涉及国美电器线下实体店791名消费者退款申请。以上均已登记转华帝公司处理，正在履行退款手续。国美现没有收到因拒绝退款引发的投诉。