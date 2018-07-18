学好英文 再不怕搞混破壁原汁搅拌机

图/文 老杨

厨房小家电一直是个神奇的品类，即便是普通家庭中的“大厨”，也很难分清这些相近相似又不相同的名字。

就好比夏天来了，想喝一杯清凉的果汁又不想买外面加了各种添加剂的饮料，在家自制到底需要搅拌机、破壁机、榨汁机还是原汁机？今天咱们就来聊聊区别。

记住英文名就知道区别

其实让人分不清这个事啊，主要怪翻译。毕竟这类的小家电大多都是舶来品，我们先来看一下杨老师英文课堂。

搅拌机

搅拌机（Blender）：Blend翻译过来就是搅拌的意思，而在英文动词结尾加入“er”，就是可以理解成做这个行为的人或事。比如teach是教，teacher就是教书的人；cook是烹饪，cooker就是烹饪的器具、锅。

所以搅拌机所扮演的角色简简单单就是搅拌，水果扔进去，就搅成了果糊儿。

破壁机

破壁机（High Speed Blender）：翻译过来就是高速搅拌机。

所以破壁机就是一个升级版的搅拌机，功率大、转速更快、搅拌的更均匀，应用到水果上就是果渣更小。

宣传上天天说破壁机是打破细胞壁的意思，而实际上这个概念并没有什么意义，用普通搅拌机打，一样能破坏细胞壁。而你的消化系统，同样可以破坏细胞壁。

从营销的角度想，如果宣传就说是高速搅拌机，那么还有几个有搅拌机的人更新呢？

榨汁机

榨汁机（Juicer）：Juice是果汁，那么加上er就是生成果汁的东西，那不就是榨汁机了么。

榨汁机从原理上和搅拌机区别还是挺大的，无论是搅拌机还是破壁机，他们的原理都是把所有东西打碎，混合在一起。而榨汁机是把东西打碎，再用高速的向心力把液体和渣子分离出来。

传统榨汁机的工作原理是高速旋转的刀片将水果打碎，再通过旋转产生的离心力把果汁从果肉里“甩出来”。

而榨汁机在使用上有个比较严重的问题，就是果渣非常难清洗。除了会影响到下一杯的口感，清洗不干净还可能导致细菌的大量滋生。

原汁机

原汁机（Slow Juicer）：翻译过来就是慢速榨汁机。看过西餐美食节目的人应该都了解过挤柠檬的过程，而原汁机大概就可以理解为这个过程。相当于拧毛巾中的水一样，把果汁中的汁拧出来。

由于不存在高速转动，所以不会生成高温，也不会混入大量氧气加速果汁内成分氧化，果汁的口感要更好。清洗方面呢，也比普通榨汁机更方便。

不过它的存在也有个问题，像橙子这种汁液丰富的水果，榨汁没啥问题。但是像苹果这种水分含量相对偏低的，可能榨好几个都未必能出一杯果汁。

究竟买哪个不会吃灰？

就使用范围来讲，搅拌机和榨汁机并不重合。但就广度上来说，妥妥的破壁机更高。

首先，破壁机的核心在于内部刀头高速搅拌，也就是可以将食材打碎，且碎的比较均匀。其次，现在很多贵的破壁机，底盘加入了加热功能。

这两项技术一组合，就形成了很多变化。

做各种糊（主要体现搅拌功能）：家里有刚做了手术或者老人小孩消化系统不太好的、需要吃流食的。破壁机就是个十分节省时间的产品。

给这类人群做食物，通常需要大火长时间炖煮，把食材也煮的非常烂才可以。但破壁机内部刀头可以在短时间内把食物先打碎再加热烹饪，这样就能给做饭的人节省很多时间。

除了加热做米糊、芝麻糊，也可以将水果蔬菜搅拌补充营养。或者干脆再放些冰块进去做个冰沙消暑亦可。

做豆浆（搅拌+加热）：其实加了加热功能的破壁机，就和豆浆机的结构差不多了。不过破壁机的粉碎能力却是豆浆机所不能匹敌的。

所以破壁机不仅能做豆浆，还不用过滤豆渣，而且还比普通豆浆机作出的豆浆口感更细腻。但还是到不了外面卖的那种，因为人家会把黄豆的皮去除掉。

研磨粉（搅拌）：中医中除了汤药还有一种散剂，也就是需要研磨成粉末服下。这时候破壁机也能完美解决这个问题。

此外，如果想做干炒牛河家里又没有米粉的时候，也可以用破壁机直接研磨。

做酱（搅拌+加热）：其实和做果糊儿差不多，区别就在于除了加入水果，还需要加入一些糖并开大火熬制。

而含油量较高的比如花生一类的坚果，也可以直接作出花生酱。或者加入糖、鸡蛋、黄油、柠檬汁则可直接做沙拉酱。加入别的配料千岛酱、蛋黄酱也可自制。

高端低端怎么选

家用的破壁机，价格从几百甚至到几万的都有，到底有啥区别呢？

首先，一两百的基本就是普通搅拌机。刀头转速并不快，也没有加热的功能。

而几百块的中端破壁机，就加入了底盘加热的功能了，破壁机能干的事儿也就更多了。

至于高端产品，几千和几万的主要区别在于容积，也就是家用和商用的区别了。杯体容积提高了，需要电机的功率也要提升。

几千块钱的高级家用破壁机，目前市面上主打两点：保鲜和静音。

所谓保鲜就是加强杯子的密封性。由于破壁机转速非常快，食材会被打的非常散，这样就导致更多食材和空气中的氧气接触，氧化速度也会有所提升。

很明显，刚打出来的苹果糊和在空气中放了一会儿的苹果糊不是一个颜色就是例子。营养方面这个不是老杨的研究范围，但起码口感会有所差异。目前的高端破壁机杯子密封性都很好，你可以先打出来，随时喝随时盖。

而静音方面则要稍微复杂一些，除了加强杯体的密封性，还要在机身内加入各种减震和隔音橡胶。此外，少部分产品还会在整个机身外面加入一层玻璃罩以隔音。

具体到普通家庭，从性能和价格两方面考虑，基本千元左右的破壁机是比较合适的。