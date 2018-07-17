康佳发2018半年业绩预告：新业务发展营收同比涨54%

新浪科技讯 7月17日午间消息，上周深康佳A发布了2018年半年年度业绩预告公告，报告期内实现营业收入约176亿元，相比去年同期增长约54%；报告期内归属于上市公司股东的净利润为3.2~3.5亿元，相比去年同期增长10倍。

康佳表示，半年预计经营业绩变动原因与康佳确立的中长期发展战略规划相关。

根据公告显示，报告期内，第一，康佳继续推进国有企业混合所有制改革。多媒体业务公司化运作。硬件方面，康佳电子科技在产品思路上进行了一系列转变，彩电上正在打造AI+超级显示、 5G+超级高清、用户+超级生态的布局。

软件方面KKTV品牌的运营，也引入广东南方爱视娱乐科技有限公司作为股东，弥补了在内容方面的短板。

第二，白电业务继续扩张。康佳的控股子公司安徽康佳电器科技有限公司以4.55亿元的价格竞得河南新飞电器有限公司、河南新飞制冷器具有限公司、河南新飞家电有限公司100%股权。

第三、科技产业园业务和环保等新兴业务的逐步落地。报告期内，康佳在继续推进康佳滁州科创中心一期、宜宾康佳智能终端产业园等原有项目的基础上，又开拓了康佳“一带一路”总部基地及康佳滁州科创中心二期等项目。

第四、康佳称已逐步形成基于互联网生态的四个业务方向，包括基于康佳智能终端用户运营平台的跨屏用户运营业务、基于康佳智能硬件终端的物联网运营业务、基于康佳大健康用户运营平台的大健康运营业务和基于康佳智慧小镇运营平台的智慧小镇业务。（中奇）