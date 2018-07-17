Wi-Fi救星WPA3协议来了：家电或最先普及

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从2018年1月8日Wi-Fi联盟组织于在美国CES上发布的Wi-Fi新加密协议WPA3，到6月26日WiFi联盟宣布WPA3协议已最终完成，WPA3作为是Wi-Fi身份验证标准WPA2技术的的后续版本虽被大众所知，但目前还未有传统路由设备生产企业在此方面发声宣布其新品换代计划。难道一个会让我们的Wi-Fi环境更为安全的新加密协议WPA3会至此流产么？

WPA3协议相比前代WPA2协议有众多优势，其加密方式采用的是防暴利破解，减少了“堆举法”破解密码的问题，在应用上WPA3协议无需操作面板也可进行配置加入到网络中更为方便，而提升至192位的CNSA等级算法，即便在无需密码的网络环境中也可以保证用户信息的保密性，就是这样一个加密协议，传统路由厂商采用了观望的态度。

传统路由厂商为何对WPA3爱答不理？

如此安全的WPA3为何会让传统路由厂商爱答不理呢？主要原因在于应用WPA2协议的老旧路由很难通过软件上的更新兼容WPA3协议的新设备，在市场还未成熟时贸然发布支持WPA3协议的新路由产品，用户无法使用，产品销量无法保证。

其次，根据IDC统计，2018年Q1全球消费级和企业级无线局域网市场的收入高达22.4亿美金。统计数据显示，企业WLAN增长在2017年全年都保持5.7%的稳定增长率，也让无线厂商们赚的盆满钵满。虽然理论上可通过固件更新来实现WPA3升级，但一来必须花钱重新进行WPA3认证的申请，二来也无利可图。所以大多数无线设备制造商更倾向于投入资源开发新的无线硬件。

谁来扛起WPA3的大旗

虽然高通已经为手机和平板电脑等产品上生产支持WPA3的新无线芯片，但仍然需要一段时间后才能在新设备中落地。而网络设备传统厂商思科也已经宣布将提供支持WPA3的设备了。最重要的是上述设备都必须要经过Wi-Fi联盟的认证才能打上“Wi-Fi CERTIFIED WPA3”的LOGO标识，网络设备厂商土豪企业还是较少，这部分花费还是需要其他行业进入进行“消费”。

我们认为WPA3协议的推广未来还是要靠家电行业，首先家电行业企业资本极为充裕，区区的授权费用仅是九牛一毛，而资本也将推动相应技术的发展，致使家电行业企业更容易推进WPA3协议的产品。

其次，近几年家电行业最火热的话题在于“智慧家庭”，所谓的智慧家庭中无线网络无疑是其中的关键节点，在传统路由厂商还未发力WPA3协议路由产品时，家电行业企业此时进入无疑可以抢得先机，甚至将家用无线网络抢回到家电行业中，避免其智慧家庭设备受制于人。

最重要的是WPA3协议除了安全性大幅度提升，更可支持无操作界面入网操作，这对于如智能电灯、智能吸尘器等智慧家庭中的家电设备无疑是个极大的利好消息，从而让用户可更为方便的建立智慧家庭。

WPA3什么时候能走到我们身边？

如果按照Wi-Fi联盟的说法，支持WPA3的设备或于2018年年底亮相，但据我们估计，搭载WPA3协议的网络设备在2019年Q1能上市就已经不错了，更大的可能性是在2020年开始逐渐普及。

最为重要的是，想获得WPA3新一代无线加密服务，用户不仅要有支持WPA3的无线路由器，还要有支持WPA3的客户端终端设备才能发挥出WPA3的安全优势，也就是说用户不仅要花费几百元买个路由器，更要将身边所有连接至无线网络的设备都要进行换新才行，这将是一笔不小的花费！