出行游玩就用它 近期热销高端相机推荐

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在科技高速发展的今天，我们每人都差不多是人手一台手机了，而随着智能手机拍照功能的不断进步，其拍照能力已经可以媲美千元级的数码相机，也正是因为智能手机拍照功能的飞速进步，导致一些低端相机的拍照功能已经完全可以被取代了。但对于拍照有更高需求的小伙伴而言，手机还远远无法满足他们的需求，要想玩好相机、留住美好瞬间，那么高端相机产品就成了不二之选。

但是市面上的相机产品鱼目混珠，消费者往往在选择上会有无从下手的感觉，那么今天就给大家带来几款热销的高端相机产品，喜欢滴朋友们不要错过哟！

推荐产品：索尼（SONY）ILCE-7M3K

参考价格：15499元起

索尼ILCE-7M3在体积上控制得很好，小巧的机身以及约565g的重量能够让你很轻松地携带出门。它的握柄设计是贴合人体工学的，单手拿捏很舒服。中指拿捏部位做了比较有深度的下凹处理，提升了不少的握持感。

索尼ILCE-7M3采用了一块新的约2420万有效像素级别的CMOS传感器，能带来卓越的画质表现，结合新的5前端LSI，使得影像传感器读取速度提高约2倍。此外，还有一个升级的BIONZ X图像处理器，相比前代能使得图形处理速度提高约1.8倍*5，拍照性能相当出众。

值得一提的是，索尼ILCE-7M3的标准ISO达到了ISO100-51200的感光度，图像整体质量提升约1.5倍，能在非常明亮的环境下保持丰富的色调层次。续航方面，这款微单的电池采用了名为NP-FZ100的锂电池，容量为2280mAh，官方称可以拍摄710张照片，这个数量直接秒杀众多微单了，以往来说微单的续航一直是个软肋，这次的A7M3总算扬眉吐气了！

推荐理由：说起索尼的微单产品，相信大家都早已相当熟悉了吧，这一款ILCE-7M3K的外观设计与做工都同样相当精致，在拍照的表现上也相当出众，让你可以轻松地拍出一张张大片来，同时其便携的机身也不会给出行带来太多的压力，可以说旅行必备，不知道大家是否会喜欢呢。