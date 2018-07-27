还在用摄像机拍视频？其实这些相机设备可能更适合你

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如今摄像机与照相机的界限越来越模糊，不少相机的视频功能甚至比一些摄像产品还要专业，同时它们还具备移动性强以及出色的静态照片拍摄等，所以这类产品越来越受欢迎。其实，现在视频拍摄的门槛已经越来越低，如果你并不是需求专业影视级设备，那么一台视频功能强大的相机我认为会更加适合你。比如今年新发布且非常热门的富士X-H1无反相机就以出色的4K和专业的视频功能，以及强大的操控性获得不少好评。

专业4K拍摄结合ETERNA胶片模拟：富士X-H1

这款X-H1是富士今年最新发布的旗舰APS-C画幅无反相机，搭载了2430万像素APS-C画幅X-Trans CMOS III传感器，配备了325点混合式自动对焦系统，其中还具备91个相位对焦点，最高支持14张/秒连拍，兼具了高画质与出色的捕捉力，无论是摄影还是摄像，都能满足专业用户的需求。并且富士还有专门针对X-H1所使用XF卡口推出的专业级电影镜头，结合小型化的机身体积，在能完全专业视频拍摄工作的同时有着更强大的移动性。

在视频方面，富士X-H1的表现非常突出，可直接通过机内SD卡录制200Mbps高码流的的4K 30P 4：2：0 8bit视频，支持4096×2160的DCI 4K视频录制，在400%动态范围模式ISO 800感光度时的视频动态范围可以达到12档，更有F-Log的加持。再加上，这次富士提供的音/视频扩展功能和规格已经是业内较高水准，对于一些小型视频拍摄团队或者预算有限个人的而言，已经完全可以满足拍摄要求。同时1080/120p拍摄的加入，再结合X-H1本来就很强大5轴防抖功能，让这款无反在视频拍摄上颇具吸引力以及实用性。

ETERNA胶片模式拍摄，宽容度更强，画面非常有电影质感

值得一提的是，富士X-H1除了有专业的4K拍摄能力，在色彩上也十分“讲究”，因为自带的胶片模拟模式全部都能应用于视频拍摄，同时还新增了ETERNA胶片模拟，以柔和的色彩表现和丰富的阴影色调为特征，400%动态范围，大大减少后期处理中的调色工作量，即便是ETERNA胶片模拟视频直出画面也十分的有电影感。基本上，在ETERNA胶片模式下拍摄的视频可以直接作为直出的素材，不需要繁琐的后期就能表现出非常有电影质感的画面。

全像素输出4K HDR拍摄：索尼A7III

索尼A7III是一款搭载约2420万像素Exmor R CMOS背照式影像传感器的全画幅微单相机，结合新的前端LSI，使影像传感器读取速度提高2倍，同时，改进的BIONZ X影像处理器使图像处理速度提高1.8倍，感光度范围最高可扩展至ISO 204800，图像整体质量提升1.5倍。在低感光度设置下可实现15级的宽广动态范围/宽容度，即使在静音拍摄或连续拍摄时，也可输出14 Bit的RAW原始格式。并配备新的5轴防抖系统，最高可补偿约5级的快门速度。

在视频拍摄方面索尼A7III可在全画幅35mm模式下记录4K（QFHD： 3840 x 2160）视频，通过使用全像素读取的方式超采样约2.4倍于4K分辨率像素的大量源信息并生成4K视频，从而获得更出色的细节和深度。并且还支持4K HDR（HLG）视频录制，可在兼容 HDR（HLG） 的索尼电视上直接播放4K HDR影像。另外，A7M3内置的S-Log2和S-Log3可提高宽容度和调色空间，还支持自动跟踪对焦模式以120fps录制100 Mbps的全高清视频，可在后期编辑成4倍或5倍慢动作视频文件。

可拍摄4K 60p视频：松下LUMIX GH5S

这款松下LUMIX GH5S虽然也是无反/微单相机的外形，但与上面提及的两款相机不同，GH5S主要针对的是视频拍摄。在核心的成像组件上，松下GH5S采用双原生ISO技术和维纳斯引擎的全新1020万像素Live MOS传感器，具备最高ISO 51200的高灵敏度，这也是以往只在专业广播级设备和电影机中才被使用的双原生ISO技术首次下方到消费级可换镜头相机中。

松下LUMIX GH5S在Cinema 4K（4096x2160）规格上实现全球首个4K 60p / 50p视频录制 。它也可以进行4：2：2 10bit的内部视频录制，这是电影制作常用的颜色子采样规格，可忠实的进行色彩再现。GH5S还可以在Cinema 4K 24p和4K 30p / 25p / 24p下录制4：2：2 10bit 400-Mbps All-Intra，以及在全高清格式下录制200-Mbps All-Intra。

人气全画幅单反：佳能5D Mark IV

佳能5D系列让大家知道原来单反相机也是能拍摄高质量视频的，所以在进些年，越来越多的人抛弃传统的摄像机直接选择单反相机拍摄视频。佳能EOS 5D Mark IV搭载了新开发约3040万有效像素CMOS传感器和DIGIC 6+处理器，继承了EOS-1D X Mark II下放的第二代61点相差检测自动对焦系统，最多41点的十字型自动对焦，61点全部支持F8光圈。另一方面，全像素双核CMOS AF的加入，不仅在对焦上有心得体验，同时对于是拍摄也有非常大的帮助。

佳能5D Mark IV最高支持4K/30p，规格上虽算不上顶级，但对于影视制作以及一些工作室和视频爱好者来说也已经完全够用了。不过在4K拍摄时，由于佳能EOS 5D Mark IV使用的是COMS中央部分的4096×2160像素区域，以点对点的方式全像素读取，仅会截取画面中央的部分，因此拍摄视角会变得狭窄，4K拍摄时的视角相当于镜头焦距的1.74倍。