夏日轻装上阵去游玩 这些机身小巧的相机来助你

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炎炎夏日是大家外出旅游避暑的好时间，刚好又是暑假时期，很多父母会选择带上自己的孩子外出游玩，在外出游玩过程中拉近孩子与父母之间的感情，还可以让孩子在结束繁重的学习之后，身心得到充分的放松。虽然过程短暂，但是我们可以用我们的相机记录当时的美好画面。

现在相机种类繁多，而且功能各异，但是您可能会有这样的顾虑，那便是相机背着太重，在旅途中让您感觉疲惫，那么今天我给大家介绍的这几款相机刚好可以解决您这样的问题，我们可以做到让您轻松上阵，畅玩无限。

推荐产品：富士X-T2

参考价格：7490元

富士X-T2是一款镁合金防滴防尘黑色微单相机，采用紧凑、轻量化的坚固机身设计；大尺寸高分辨率EVF、人性化的转盘、高速自动对焦 、小巧体积多款不同功能的科幻镜头、延续了富士优质色彩的胶皮模拟模式、出色的图像质量以及4K视频拍摄，新一代传感器和处理器，带来精彩的X系列画质呈现。

作为拥有80多年经验的胶片制造商，富士胶片一直尽其所能地将其研究重点放在“画质”上。凭借对胶片技术的积累实现色彩的精准把控！增强了拍摄对象的质感和空气感，还原您记忆中的色彩！

它可以实现高达14张/秒高速连拍，突破拍摄领域，配合增能竖拍手柄，实现14张/秒高速连拍！[BOOST]开启后，X-T2的增能模式将会被唤醒！拍摄间隔、对焦速度、高速拍摄等能力进一步爆发！增能竖拍手柄VPB-XT2可以配备两块电池，实现单次充电多达约1000张图像的快速拍摄。

不仅可以带来更舒适的垂直握持体验，同时配备一个快门释放按钮、Q按钮、对焦摇杆、控制转盘、按钮等，在拍摄过程中保持同样出色的操作。手柄配备一个与相机光轴一致的三脚架安装接口，具备防尘防滴性能，手柄本身具备电池充电功能，可以在两个小时内完全充满两块电池。

推荐理由：富士X-T2可以让你享受操作快感，拍出专业摄影师般的照片。而对于摄影师来说，能顺畅的进行拍摄操作始终是拍摄的第一步，结合摄影师的需要精心设计的操作设置，对应各种拍摄环境的机身性能就是为了让您体验拍摄的快感，喜欢的话，可不要错过。